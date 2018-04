Eine Treibjagd auf 18 Millionen Internet-Adressen

Seit letzter Woche versucht die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor, den Instant-Messenger-Dienst Telegram im ganzen Land zu blockieren. Rund 14 Millionen Russen nutzen die App, mit der sich unter anderem verschlüsselte Nachrichten verschicken lassen. Die meisten können es noch immer tun. Fast 18 Millionen IP-Adressen hat Russland mittlerweile gesperrt, um Telegram lahmzulegen. Der Dienst trickst die Angriffe aber aus, indem er auf die Subnetze von Google und Amazon ausweicht und dort von Adresse zu Adresse hüpft.

Auf diese Cloud-Dienste greifen auch viele andere Anbieter zurück, weshalb zum Beispiel bei der Chat-App Viper bald einmal nichts mehr lief. Auch die Google-Suche und Gmail wurden offenbar Opfer der digitalen Treibjagd von Roskomnadsor. In den Filialen der Lebensmittel-Handelskette Diksi stiegen Kassen aus. Microsoft Office und die Game-Plattform Xbox sollen ebenfalls vorübergehend nur eingeschränkt nutzbar gewesen sein.

Die russischen Behörden blockieren Telegram per Gerichtsbeschluss, um Kontrolle über Oppositionelle zu gewinnen, die über den Dienst codierte Kurznachrichten verschicken. Auch der Terrorist, der im April 2017 einen Anschlag auf die St. Petersburger Metro verübt hatte, soll über Telegram kommuniziert haben. Telegram-Chef Pawel Durow weigert sich aber, mit dem Inlandgeheimdienst FSB zusammenzuarbeiten. Nicht zuletzt aus technischen Gründen: Die Verschlüsselung erfolge dezentral und könne gar nicht aufgehoben werden.

For 7 days Russia has been trying to ban Telegram on its territory – with no luck so far. We were able to survive under the most aggressive attempt of internet censorship in Russian history with almost 18 million IP addresses blocked. https://t.co/swYBT65PB9