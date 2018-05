«Fakten erobern keine Herzen»

In Ihrem Buch «Lügen im Netz» beschäftigen Sie sich hauptsächlich mit Rechtspopulisten. Warum sind diese im Netz ein interessanter Beobachtungsgegenstand?

Weil sie mit einer anderen Rhetorik auffallen. Zur Methodik des Rechtspopulismus zählt das Kreieren von Sündenböcken und das Verwenden von Verschwörungstheorien. Einzelne rechtspopulistische Akteure fallen dadurch auf, dass sie halb wahre oder komplett falsche Dinge behaupten. Es ist natürlich nicht so, dass alle Falschmeldungen oder alle Probleme nur aus dem rechten Bereich kommen. Das würde es zu simpel machen. Aber gerade rechte Akteure haben oft einen unsauberen Umgang mit Fakten und keine gute Fehlerkultur.

Wie erklären Sie sich, dass gerade Rechtspopulisten so einen legeren Umgang mit der Wahrheit pflegen? Hat das mit der Emotionalisierung zu tun?

Rechtspopulisten sind härter, und sie schüren stärker Wut. Dazu gibt es eine interessante Untersuchung der AfD von Josef Holnburger, einem Datenwissenschaftler. Er hat statistisch ermitteln können, dass die AfD in ihren Facebook-Posts signifikant mehr negative Begriffe verwendet. Das ist eine sehr geschickte Strategie, weil Wut Menschen aktiviert. Das kann man statistisch messen. Der amerikanische Politologe Timothy Ryan hat politische Inserate auf Facebook getestet, und er sah: Wenn eine politische Werbung Wut auslöst, wird sie mehr als doppelt so oft geklickt wie die neutrale Botschaft. Das alles führt zum Schluss: Rechtspopulisten profitieren davon, dass sie Wut säen. Und ihre Fans, aber auch Kritiker lassen sich anstacheln zum Klicken. Solche Klicks spielen eine Rolle: Auf Facebook belohnt der Algorithmus, wenn man viele Likes, viele Kommentare, viele Shares bekommt. Dann wird der Post noch mehr Menschen eingeblendet.

Sind diese Erfolgsrezepte global? Lässt sich das auf jedes Land übertragen, zum Beispiel auch auf die Schweiz?

Das politisches System in der Schweiz hat da ein paar Schutzmechanismen. Wenn eine Partei erfolgreich ist, muss sie ziemlich schnell mitregieren. Und das entzaubert Rechtspopulisten ein Stück weit. In dem Moment, wo man Verantwortung übernehmen muss, geht man eher Kompromisse ein. Und kann nicht immer nur platt die populistische Schiene fahren. Aber natürlich: Manche Mechanismen kann ich weltweit an­wenden. Ich gebe ein Beispiel. Donald Trump sagte seinen Fans im Wahlkampf: «Forget the press, read the internet.» Und wir wissen alle, welche Seiten im Internet er meint: «Breitbart» und «Fox News» zum Beispiel. Rechtspopulisten, und ich zähle Donald Trump dazu, legen ihren Wählern nahe, das zu lesen, wo sie die passende Weltsicht geliefert bekommen. Diese Logik lässt sich überall anwenden. Auch der Herr Blocher ist immer wieder mit ziemlich argen Aus­sagen über Medien und Wissenschaftler aufgefallen.

Was kann man denn lernen von den Populisten im Netz?

Vieles. Wenn man dagegenhalten will, muss man wissen, wann man etwas nicht anspricht oder zumindest so reagiert, dass man Populisten nicht in ihrer Reichweite hilft. Mein Tipp: Nicht auf Facebook-Seiten von Populisten mitkommentieren, weil man so der Reichweite des Postings hilft. Natürlich soll man mit Andersdenkenden diskutieren. Aber das kann man auch auf Medien­seiten machen, auf denen es eine gute Durchmischung der Meinungen gibt.Die Rechte ist auch wegen ihrer Beharrlichkeit erfolgreich. In Österreich war die FPÖ die erste Partei, bei der man eine Onlinestrategie erkennen konnte. Sie hat schon 2012 «FPÖ TV» gestartet. Das ist ein Youtube-Kanal, für den sie eigene Beiträge macht. So hat sie ein eigenes ­Videoteam und dauernd neue Video­inhalte, die sie gross auf Facebook ausspielt. Bei den anderen Parteien ist es oft so: Vier Monate vor der Wahl legt man sich einen glanzvollen neuen Account zu, engagiert eigene Teams – und am Tag nach der Wahl postet man kaum noch oder stellt den Account sogar ein. Da muss man sich nicht wundern, wenn man die kleinere Community hat.

Ist man, wenn man gegen emotionalisierende Inhalte oder Aussagen antritt, nicht immer im Hintertreffen?

Es ist nicht möglich, nie auf Provokationen zu reagieren. In Österreich haben wir einen Innenminister, der gesagt hat, man solle Flüchtlinge «konzentriert» an einem Ort unterbringen. Natürlich sorgt das für Wirbel. Aber ich glaube, es gibt noch ein grösseres Problem. Fakten erobern keine Herzen. Es gibt eine spannende Untersuchung aus Frankreich von Wissenschaftlern, die Franzosen eine Falschmeldung von Marine Le Pen vorgelegt haben. Und dann die richtigen Zahlen des UNHCR. Es ging um die Frage: Sind 99 Prozent der Flüchtlinge in Deutschland und Ungarn Männer? Das stimmt nicht: 42 Prozent der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kamen, sind Frauen oder Kinder. Der Faktencheck hatte eine Wirkung. Wenn Menschen sowohl die Falschaussage der Populistin als auch den Faktencheck bekamen, glaubten sie den offiziellen Zahlen des UNHCR eher. Trotzdem gaben sie der Aussage der Rechtspopulistin Gewicht. Im Schnitt waren die Studienteilnehmer hinterher der Flüchtlingspolitik von Marine Le Pen eine Spur mehr zugeneigt.

Welche Verantwortung trägt die Tech-Branche in diesem ganzen Komplex?

Die Tech-Branche hat lange so getan, als wäre das alles nicht ihr Problem. Gott sei Dank, kommen sie mit diesem Schmäh nicht mehr durch. Facebook hat vor zwei Jahren noch gesagt: Wir sind eine neutrale Plattform. So etwas gibt es nicht. Eine Plattform wählt immer aus, was sie uns anzeigt und was nicht. Dadurch hat sie eine redaktionelle Macht. Facebook muss zumindest die Verantwortung dafür übernehmen, welche Inhalte es einblendet. Das haben wir in anderen Branchen auch. Jedes Auto muss viele Tests durchlaufen, bevor es auf den Markt kommt. Warum soll das Internet der eine Bereich sein, wo wir keine Prüfstellen und keine Gütesiegel oder Der­artiges haben?

Müsste da der Staat regulierend eingreifen?

Absolut. Ich glaube nicht, dass der Staat jetzt anfangen sollte, selbst Algorithmen zu schreiben. Aber der Staat könnte Mindeststandards in der Transparenz fest­legen. Man könnte sagen: Eine Plattform ab einer gewissen Grösse muss Zugang für Wissenschaftler bieten, damit sie testen können, ob der Algorithmus gewisse Bevölkerungsgruppen benachteiligt. Es kann zum Beispiel sein, dass Frauen in Suchmaschinen andere Dinge angezeigt werden als Männern. Da sollten Staaten Sicherheitsmechanismen einführen, die letztlich Konsumentenschutz sind.

Welche Rolle spielen die Medien?

Bei einer Falschmeldung, die im Internet kursiert, sollten sich Medien immer die Frage stellen: Ist sie tatsächlich wichtig genug, dass ich sie aufgreife, wenn die Gefahr besteht, dass eine Falschmeldung erst durch die Publikation Sichtbarkeit erlangt? Wir geben manchmal Provokationen viel Raum, die sonst unsichtbar geblieben wären. Das Zweite ist: Tatsächlich können klassische Medien besser werden im Betreiben von Aufklärung. Zum Beispiel, indem man nicht ständig den falschen Vorwurf wiederholt, sondern auch die richtigen Tatsachen ins Bild drückt. Ganz wichtig ist, nicht auf den Provokateur einzusteigen. Ein Beispiel: Donald Trump sagt ja gern, dass die klassischen Medien Fake News seien. Die erste Reaktion von vielen Journalisten darauf ist zu sagen: Nein, wir sind keine Fake News. Damit wiederholen sie den Vorwurf von Donald Trump. Effizienter ist es zu sagen: Dieser Präsident hat einen zutiefst problematischen Umgang mit der Presse und mit Fakten. Hier stellt man den Blick auf das eigentliche Problem. Man muss dem Richtigen die Chance geben, sichtbar zu werden. Behauptungen, die wir häufig hören, sind für uns glaubwürdiger. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch die Fakten so oft wiederholen, bis sie überall eingesickert sind.

Ein Ausblick: Worum müssen wir uns Sorgen machen, und wohin geht die Reise? Wird es schlimmer oder besser?

Es wird schlimmer insofern, als Fälschen leichter wird. Neue Software macht es immer leichter, sehr über­zeugend gefälschte Videos zu machen, sehr leicht und schnell Bildmanipula­tionen zu erstellen. Gleichzeitig ist auch davon auszugehen, dass die Anzahl ­anonymer Websites im Netz, die Unsinn verbreiten, nicht so schnell abnimmt. Wir müssen mit einer noch grösseren Konkurrenz am Markt der Desinformationen rechnen. Aber ich glaube, es wird auch besser, weil über die Probleme geredet wird. Die US-Wahl war der Moment, wo wir auf einmal angefangen haben, darüber zu sprechen. Man sieht das zum Beispiel beim Druck auf die Plattformen. Facebook wird tatsächlich Werbungen eine Spur transparenter machen. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.

(Tages-Anzeiger)