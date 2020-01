Google-Suche ist doch zu schlagen

Seit 2004 steht «googeln» im Duden, als Bezeichnung für die Tätigkeit, im Internet nach Informationen zu suchen. Das passt ins Bild: Denn der Suchmaschinenkonzern aus Mountain View, Kalifornien, hat die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Knapp 93 Prozent aller Anfragen werden gemäss Statcounter.com mittels Google abgewickelt. Auf Platz zwei mit knapp 2,3 Prozent landet Microsofts Suchmaschine Bing.

Aber ist Google tatsächlich besser? Oder liegt es daran, dass die meisten Internetnutzer sich ans Googeln gewöhnt haben und die Alternativen gar nicht mehr in Erwägung ziehen? Wir sind in der letzten Zeit immer mal wieder auf die alternativen Suchmaschinen ausgewichen und stellten fest: Google ist in der Tat in vielen Fällen besser. Das gilt nicht unbedingt fürs Auffinden von passenden Websites – obwohl es durchaus vorkommt, dass Google Seiten kennt, die der Konkurrenz verborgen blieben. Aber es gilt vor allem auch für die Gewichtung in der Trefferliste, für die Präsentation und das Tempo bei der Suche.

Wenn Google komplett versagt

Doch wie unser Test mit Bing, Duck Duck Go, Qwant und Swisscows zeigt, gilt das nicht absolut. Es gibt durchaus Fälle, bei denen die Konkurrenz Google den Meister zeigt und relevantere Informationen anzeigt, neutraler ist oder auf den ersten Blick ein besseres Gesamtbild vermittelt. Vier solcher Beispiele haben wir gesammelt und zeigen sie im Video. Bei einem davon versagt Google übrigens komplett.

Das Fazit ist eindeutig: Google ist nicht unschlagbar. Und es lohnt sich daher, nicht immer nur zu googeln, sondern im Alltag auch den anderen Suchmaschinen regelmässig Chancen einzuräumen. Denn erstens belebt Konkurrenz das Geschäft auch bei der Suche im Web. Und zweitens ist das ein aktiver Beitrag zum Schutz der eigenen Privatsphäre. Denn eines haben die Konkurrenten Google allesamt voraus: Sie kennen uns weniger gut – und manche davon, namentlich Duck Duck Go und Qwant, sind auch nicht an unseren persönlichen Daten interessiert.

