Diese Digital-Tipps und -Tricks fanden Sie am hilfreichsten

Auch dieses Jahr werfen wir einen kritischen Blick auf die Einschaltquoten bei unserer Video-Rubrik «Digitale Patentrezepte»: Welche Beiträge haben den Nerv des Publikums getroffen und welche nicht? Die Top Ten zeigen ein klares Bild: Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer – also Sie – schätzen klare Lösungsvorschläge mit aktuellem Bezug und handfestem Praxisnutzen.

Das heisst aber nicht, dass Sie nicht auch offen für die etwas unorthodoxeren Themen sind. Einer der Überraschungserfolge war das Video zu einer Umfrage, bei der wir wissen wollten, welche alten Programme Sie noch immer im Einsatz haben – und die Sie auf keinen Fall missen wollen. Die Resonanz war verblüffend. Und wir haben gelernt, dass auch in der schnelllebigen Softwarewelt manche Programme einfach laufen, laufen, laufen und laufen ...

Auch das Video zum ältesten aller Internet-Kommunikationsmittel erfreute sich grosser Beliebtheit. Es zeigt, dass das E-Mail nicht tot ist – auch am Handy nicht. Und es gibt auch am iPhone einige Tricks, die dabei helfen, die eigene Korrespondenz möglichst effizient abzuwickeln.

Der Eindruck, wonach Sie sich dem Wandel komplett verschliessen, ist aber falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Das Video mit Alternativen zu den bekannten Programmen von Adobe, Photoshop, Illustrator und InDesign stiess auf ein enormes Echo. Das liegt auch an Adobes Cloud-Strategie – aber auch daran, dass die vorgestellten Produkte von Affinity modern, innovativ und günstig sind.

Und noch ein Beispiel zeigt, dass Sie durchaus gewillt sind, mit alten Gewohnheiten zu brechen. Unser Video mit schlanken Alternativen zu den aufgeblähten Textverarbeitungsprogrammen gehört zu den Überraschungserfolgen dieses Jahres. Denn auf den ersten Blick wirken diese neuen Text-Apps extrem minimalistisch und nicht gerade benutzerfreundlich. Doch wir konnten Sie davon überzeugen, dass es sich lohnt, sich auf dieses neue Paradigma einzulassen.

Es gibt ein Thema, mit dem wir eigentlich nichts falsch machen können – ausser wenn wir Ihnen dann doch nichts Handfestes liefern. Das war aber zum Glück bei diesem Video nicht der Fall: Es vermittelt Tipps und Tricks zur Verwaltung der Fotos am Smartphone und erklärt, wie Sie Ihre Fotos einfach sortieren und effektvoll präsentieren.

Doch erst wollen die Fotos geschossen werden. Auch dafür halten die neuen Smartphone-Modelle nützliche Tricks bereit, die teils fast schon ein bisschen wie Magie anmuten: Es ist zum Beispiel möglich, bei der Bearbeitung Bilddetails hervorzuzaubern, die bei der ursprünglichen Aufnahme gar nicht zu sehen waren. Solche Möglichkeiten sind Grund genug für ein eigenes Video.

Ein nicht ganz so glamouröses, aber trotzdem wichtiges Thema ist die ordentliche Haushaltsführung. Man muss sich ab und zu ums Aufräumen kümmern – nicht nur in seinem Domizil, sondern auch bei Smartphone und Computer. In diesem Video haben wir uns gefragt, ob sich die Methoden einer japanischen Selbsthilfe-Bestsellerautorin auf unsere Kommunikationsgeräte übertragen lassen. Und auch wenn das nicht 1:1 klappt, so gibt es doch ein paar einfache Massnahmen, um digitalen Gerümpel loszuwerden.

Auch das Internet erscheint manchen von uns unaufgeräumt bis extrem chaotisch. Denn Websites enthalten oft Dinge, die einem beim Lesen und Surfen in die Quere kommen. Aber auch da gibt es Methoden, wie man unerwünschte Dinge beiseite schafft – und sich im Web aufs Wesentliche konzentriert.

Wie man Ordnung und Übersicht schafft, ist jedenfalls ein Dauerbrenner. Auch bei Windows und seinem Desktop, wo zu viele Fenster die Konzentration behindern und dem effizienten Arbeiten entgegenstehen. Doch Windows 10 hält einige Möglichkeiten bereit, die Anwendungen so zu organisieren, dass man alles Wesentliche sieht und nichts ablenkt.

Und schliesslich die iCloud: Sie ist beim iPhone und iPad nahtlos integriert, was sie einerseits sehr benutzerfreundlich macht. Andererseits ist diese enge Verzahnung auch eine Ursache mancher Probleme, zum Beispiel wenn die Speicherreserven knapp werden oder Geräte aus der Windows- und Android-Welt mit ins Spiel kommen. Doch auch dann gibt es Möglichkeiten – und auch die zeigen wir im Video.