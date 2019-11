Keine Lust auf Gruppenchat

Austausch mit der Familie, Freunden oder dem Verein: Gruppen-Chats sind bei Whatsapp weitverbreitet. Bisher konnte man sich neuen Gruppen aber nur schwer entziehen, da man ohne Möglichkeit zum Ablehnen hinzugefügt wurde. Das ändert sich nun.

Whatsapp hat eine neue Datenschutzoption für Gruppen eingeführt. Das neue Einladungssystem ist in der App unter Einstellungen > Account > Datenschutz > Gruppen zu finden. Bei der Einstellung «alle» dürfen dich weiterhin alle Personen zu Gruppen hinzufügen. «Meine Kontakte» bewirkt, dass dich nur Benutzer, die sich im Adressbuch befinden, zu Gruppen hinzufügen können. Mit der Option «Meine Kontakte ausser …» kannst du gezielt bestimmte Kontakte, zum Beispiel den Chef, ausschliessen.

Mehr Kontrolle über Chats

Wenn dich nun ein Nutzer, den du über obige Einstellung ausgeschlossen hast, zu einer Gruppe hinzufügen will, wird er aufgefordert, dir über den persönlichen Chat eine Einladung zu senden. Diese kannst du innerhalb von drei Tagen annehmen, dann läuft sie ab.

Wie Whatsapp schreibt, wird das Update für Benutzer auf der ganzen Welt bereitgestellt. Es soll mit der neusten Version des Messengers ausgeliefert werden. Mit der Funktion sollen Nutzer mehr Kontrolle über die Gruppennachrichten erhalten, erklärt Whatsapp in seinem Blog.

Avoid being added to a group chat with people outside of your inner circle. ?????? Now you can have more control over who can add you to a group. To enable this setting, update to the latest version of #WhatsApp! https://t.co/tvpg5iZk62 pic.twitter.com/0j9dN31wqA