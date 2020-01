Apple gegen Trump

«Wir helfen Apple ständig bei Zöllen und anderen Problemen, und im Gegenzug verweigert es uns, die Smartphones von Mördern, Drogendealern und anderen gewalttätigen Kriminellen zu entsperren», polterte der US-Präsident in der Nacht auf heute in einem Tweet (Trump erhöht den Druck auf Apple).

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.