Damit wird das iPhone vollends zur Fotokamera

Apple hat neue Akku-Hüllen für die neusten iPhones? Von mir aus.

Die Ankündigung der neuen Hülle mit Zusatz-Akku für 150 Franken liess mich Ende Jahr ziemlich kalt. Die neuen 11er-iPhones haben endlich so gute Akkus, dass man nicht versucht ist, sich mit Akku-Packs und Akku-Hüllen durch den Tag zu retten.

Nachhilfe für den Mini-Akku

Beim letztjährigen iPhone XS war die Akku-Hülle aber ein Segen. Bei allen Kritikpunkten (unschönes und wuchtiges Gummidesign und gelegentliche Ladeprobleme wegen eines Softwarefehlers) liess ich sie über Monate am Handy (Das Ende aller Akku-Sorgen?).

Im Testbericht stellte ich mir damals die Frage, ob die Hüllen wohl auch mit den kommenden iPhones funktionieren würden. Nun, da die 11er-iPhones deutlich grössere Kameras haben, passen sie freilich nicht mehr in die alten Hüllen.

Was haben wir denn da?

Abgesehen von der nun grösseren Öffnung für die Kamera, fiel mir beim Überfliegen der Ankündigung schnell eine deutlich spannendere Neuerung auf. Die Akku-Hülle ist nun auch eine Kamerahülle. Apple hat doch tatsächlich einen Kameraknopf (auch Auslöser genannt) an der Akku-Hülle angebracht.

Damit erinnert die neue Akku-Hülle von Apple an ein ähnliches Produkt von Nokia. Fürs damals revolutionäre Kamera-Handy Lumia 1020 gab es eine Anklipshülle mit Zusatzakku und einem Auslöserknopf. Anders als bei Apple hatte Nokia sogar ein Stativ-Gewinde unten an der Hülle.

Schnell zur Kamera

Aber warum braucht man am iPhone überhaupt einen Kameraknopf, wo man die Kamera doch bequem per Touchscreen öffnen kann? Wer schon mal Handys von Samsung oder Huawei ausprobiert hat, weiss, dass man dort die Kamera per Doppelklick auf den Power- oder Lautstärkeknopf deutlich schneller und ohne auf das Gerät zu schauen öffnen kann. Sony-Handys haben dafür am Gerät sogar einen speziellen Kameraknopf.

Und nun hat also auch das iPhone diese Möglichkeit. Ich habe die Akku-Hülle über die Feiertage getestet und bin erstaunt, wie dieser einfache Knopf meinen Umgang mit dem iPhone verändert hat.

Kamera am Auge

Einerseits sind mir mit der Kamerahülle mehrere Kinderfotos gelungen, die ich sonst verpasst hätte. Noch in der Hosentasche drücke ich auf den Knopf, und wenn der Bildschirm ins Blickfeld kommt, ist die Kamera-App bereits offen und startklar.

Andererseits habe ich mich mehrfach dabei ertappt, wie ich mir das iPhone direkt ans Auge halten wollte. Genau wie ich es mit meinen traditionellen Fotokameras mache, wenn ich durch den Sucher schauen möchte. Das iPhone fühlt sich in der Hülle nun endgültig wie eine Fotokamera an.

Dass das iPhone damit deutlich wuchtiger und schwerer wird, stört mich im Alltag nicht. Dass die Kamerahülle auch eine Akku-Hülle ist, ist ein willkommener Bonus. Als Vielnutzer schaffe ich damit bequem auch sehr lange Tage. Zwei Tage allerdings nicht. Wer sein Handy weniger nutzt, sollte mit den Hüllen, die es für alle neuen 11er-iPhones gibt, aber auch zwei Tage hinbekommen.

Fazit: Mit der neuen Akku-Hülle mit Kameraknopf ist das iPhone nicht mehr nur eine hervorragende Kamera, es fühlt sich auch so an. Da die neuen iPhones aber schon sehr ausdauernd sind, ist diese Hülle nur etwas für Vielnutzerinnen und -nutzer und Fotofans. Aber gerade letztere werden viel Freude daran haben – und gerne ein Auge zudrücken, wenn das schöne Handy nun wie ein Werkzeug und nicht länger wie ein Schmuckstück aussieht.

