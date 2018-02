Die Messaging-App Telegram ist aus dem App Store verschwunden

Nein, einer der ganz grossen ist Telegram nicht. Was Nutzerzahlen angeht, haben Whatsapp, Wechat und der Facebook Messenger klar die Nase vorn.

Trotzdem hat Telegram ein Publikum gefunden. Findigen Reddit-Nutzern ist dann gestern auch nicht entgangen, dass die App ohne Ankündigung oder Erklärung aus Apples App Store verschwunden ist.

Hat es etwas mit einer neuen Variante der Telegram-App zu tun, oder war es vielleicht ein Versehen? Spekulationen liessen nicht lang auf sich warten.

Der Gründer meldet sich

Wie Techcrunch entdeckt hat, hat sich inzwischen der Telegram-Gründer auf Twitter dazu geäussert:

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.