Diese Handy- und Gadget-Neuheiten bringt der Herbst

Mit dem Herbst kommen auch die Handy-Neuheiten. Heuer dürften gleich ein paar spannende Geräte dabei sein. Samsung muss das Note-7-Debakel vergessen machen, Apple kann zum 10-Jahr-Jubiläum des iPhones aus dem Vollen schöpfen, und Google dürfte mit neuen Pixel-Handys die eigenen Hardware-Ambitionen untermauern wollen.

Aber der Reihe nach:

Samsung

Die Südkoreaner wollen wie im vergangenen Jahr vorlegen und starten schon im August in die nächste Handy-Saison. Bereits am kommenden Mittwoch wird der Konzern den Nachfolger des brennenden und explodierenden Galaxy Note 7 vorstellen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das nächste Gerät Note 8 heissen wird und der Markennamen beibehalten wird. Wie schon das Galaxy S8 dürfte auch das Note 8 einen fast frontfüllenden Bildschirm bekommen (Wie ein Hologramm zum Anfassen). Der Fingerabdrucksensor wird wiederum neben der Kamera auf der Geräterückseite platziert werden. Im Test des S8 gefiel diese Variante wenig. Apropos Kamera: Da setzt Samsung, wie zahlreiche vorab aufgetauchte Fotos zeigen, nun auch auf eine Doppelkamera. Wie Apples iPhone 7 Plus wird es damit möglich, Fotos mit verschwommenem Hintergrund zu schiessen, und zu Zoomen, ohne an Bildqualität zu verlieren.

Doch damit nicht genug: Mit dem Gear Fit 2 Pro hat Samsung ein neues Fitnessarmband in Planung. Ob dieses parallel zum Note 8 oder erst Anfang September zur Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin vorgestellt wird, ist unklar. In den letzten Jahren hat Samsung die IFA jeweils genutzt, um neue Gear-Smartwatches vorzustellen. Zeigt Samsung das Fitnessarmband bereits am Mittwoch, steigen die Chancen, dass es zur IFA auch eine neue Smartwatch gibt. Eine weitere Möglichkeit wären neue drahtlose Kopfhörer. Die Gear Icon X wurden vor über einem Jahr vorgestellt.

Apple

Mehr noch als in den Vorjahren dominiert Apple die Gerüchteküche. Das iPhone zum 10-Jahr-Jubiläum steht an. Schon im Februar konnte man sich ein ziemlich gutes Bild davon machen, was das nächste Apple-Telefon verspricht. Trotzdem gibt es ein paar Wochen vor der Ankündigung immer noch reichlich Unklarheiten. Gesichert scheint, dass es drei iPhone-Modelle geben wird: einen Nachfolger fürs iPhone 7, einen fürs iPhone 7 Plus und ein rundum neues Modell mit einem nahezu frontfüllenden Bildschirm. Während die ersten beiden Weiterentwicklungen sind, dürfte das neue Modell ein paar grundlegende Neuerungen bereithalten. Anders als noch Anfang Jahr spekuliert wurde, dürfte der Fingerabdrucksensor verschwinden. Ersetzt wird er durch Gesichtserkennung. Ebenfalls verschwinden wird der Home-Knopf. Man darf gespannt sein, wie Apple das softwaretechnisch löst. Ist der virtuelle Knopf immer sichtbar, kann man ihn herbeiwischen, braucht es ihn gar nicht mehr oder bekommt das iPhone eine Touch-Leiste wie das Macbook Pro?

Ebenfalls noch unbekannt sind Preise, Verfügbarkeit und Farben der neuen Apple-Handys. Anders als Bauteile kann Apple solche Informationen deutlich besser geheim halten.

Nebst neuen iPhones zeigt Apple im September auch gern neue Smartwatches. Die Anzeichen stehen gut, dass es eine neue Generation der Apple Watch zu sehen gibt. Als grösste Neuerung dürften einzelne Modelle der Uhr über LTE verfügen und somit unabhängiger vom iPhone werden. Sicher ist aber einzig, dass im Herbst das neue watchOS 4 kommen wird (Was das nächste watchOS bringt).

Dazu dürfte es weitere Informationen zum auf Ende Jahr angekündigten Homepod-Lautsprecher geben. Ob es bereits einen Nachfolger für die im letzten Jahr vorgestellten und immer noch nur mit Wartezeiten erhältlichen Airpod-Kopfhörer gibt, ist unklar.

Bleibt noch die Frage, wann Apple die Neuigkeiten zeigt. Am wahrscheinlichsten ist ein Arbeitstag zwischen dem 5. und 14. September. Da Apple heuer wohl zum ersten Mal das Auditorium beim neuen Hauptsitz nutzt, kann der Konzern das genaue Datum besser geheim halten als früher, als dazu Konzerthallen oder Konferenzzentren angemietet wurden.

Google

Im letzten Jahr hat Google das Nexus-Partner-Programm beendet und stattdessen die eigenen Pixel-Handys vorgestellt. Die Smartphones bekamen gute Kritiken (besonders die Kamera gefiel). Trotzdem dürften sie kein Verkaufsrenner geworden sein. In der Schweiz wurden die Telefone nie offiziell verkauft. Mit den Nachfolger-Handys dürfte Google gerade beim Design noch eins draufsetzen. Sahen die ersten Pixel-Handys unspektakulär (andere sagen auch wie iPhones) aus, dürften sie nun dank frontfüllenden Bildschirmen einen moderneren Look erhalten. Auf eine Doppelkamera, wie sie bei hochpreisigen Geräten inzwischen fast zum Standard gehört, dürfte Google wie auch Sony (siehe Bildstrecke) verzichten. Spannender als die Geräte selbst ist aber einmal mehr die Frage: Bringt sie Google dieses Mal in die Schweiz?

Huawei

Der chinesische Technologie- und Telecomkonzern hat sich in den letzten Jahren zum grössten Herausforderer von Samsung und Apple im Handy-Geschäft gemausert. Mit dem diesjährigen P10 und P10 Plus hat der Konzern im Frühjahr keine grossen Sprünge gewagt und stattdessen Details verbessert und Produktpflege betrieben. Im Herbst zeigt Huawei traditionell ein neues Modell der Mate-Reihe. Dazu würde ein Pressetermin am 16. Oktober in München passen, den Huawei in den letzten Tagen, ohne Details zu nennen, angekündigt hat. Anders als beim P10 dürfte Huawei beim Mate 10 nicht auf die Bremse treten. Das kann sich der Konzern auch gar nicht leisten, wenn das Handy neben dem neuen iPhone und dem Note 8 bestehen soll. Ein frontfüllender Bildschirm und Entsperren per Gesicht dürften darum gesetzt sein. Gespannt sein darf man auf die Kamera. Gibt es bereits die nächste Generation der Leica-Kooperation zu sehen?

Microsoft

Und dann ist da noch Microsoft. Der Konzern hat mit dem Surface Laptop und dem Surface Pro bereits zwei gute Neuheiten vorgestellt. In den letzten Jahren hat Microsoft jeweils im Oktober Novitäten fürs Weihnachtsgeschäft vorgestellt. Sollte das heuer wieder der Fall sein, bleiben nur wenige Optionen. Ein Surface Book 2 wäre die wahrscheinlichste. Der Laptop mit abnehmbarem Tablet-Bildschirm hat in den zwei Jahren seit seiner Lancierung zahlreiche Fans gefunden, aber auch Kritik geerntet. Ein mobileres Surface, das ARM- statt Intel-Prozessoren nutzt, und vor allem das immer wieder herbeigewünschte Surface Phone wären dagegen eine Überraschung. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)