Finger auf den Bildschirm, und das Handy ist entsperrt

Wer dieser Tage die Fussball-WM verfolgt, hat die Bandenwerbung bereits bewusst oder unbewusst gesehen. Der chinesische Handy-Hersteller Vivo wirbt an prominenter Stelle zusammen mit einigen der bekanntesten Marken der Welt für sein neustes Handy, das Vivo Nex.

Das ist einerseits bemerkenswert, da das Handy mindestens vorerst nur für den chinesischen Markt bestimmt ist. Zum anderen aber wegen des Handys selbst. Das Handy hat einen frontfüllenden Bildschirm ganz ohne Aussparung für eine Selfie-Kamera oder einen Fingerabdrucksensor. Die Selfie-Kamera lässt sich bei Bedarf aus dem Gerät ausfahren und wieder darin versenken. Der Fingerabdrucksensor ist gleich im Bildschirm eingebaut.

Rätselraten um Apple

Was Letzteres betrifft, ist Vivo einer der Pioniere. Das Unternehmen hat bereits mehrere Handys im Sortiment, bei denen der Fingerabdrucksensor in den Bildschirm integriert ist. Inzwischen haben andere Hersteller nachgezogen, und erste Geräte sind bereits bei uns erhältlich. Dass es so weit kommen konnte, ist nicht ganz selbstverständlich.

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde wild spekuliert, ob Apples neustes iPhone nebst Gesichtserkennung auch einen Fingerabdrucksensor im Bildschirm haben könnte. Im September hatte das Rätselraten mit der Präsentation des iPhone X ein Ende. Apples neustes Handy setzt voll und ganz auf Entsperren über das Gesicht.

Angesichts von Apples Talent, neuen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen oder sie aufs Abstellgleis zu schieben, durfte man sich fragen: Wars das bereits wieder mit dem Fingerabdrucksensor im Allgemeinen und solchen im Bildschirm im Speziellen?

Sackgasse oder Fortschritt?

Fast ein Jahr später ist die Frage noch nicht geklärt. Aber immerhin kann man solche Bildschirmscanner nun selbst ausprobieren. Das nötige Budget vorausgesetzt. Hierzulande hat Huawei mit dem Porsche Mate RS (einer Zusammenarbeit mit der Designabteilung des Autobauers) das erste Handy mit einem solchen Fingerabdrucksensor im Angebot. Das Smartphone selbst ist eine edlere und elegantere Version des an dieser Stelle bereits gelobten P20 Pro. Den stolzen Preis von 2000 Franken rechtfertigen der prominente Markenname und das reichliche Zubehör. Trotzdem wird es etwas für Porsche-Fans bleiben.

Das Spannendste am Handy ist denn auch der Fingerabdrucksensor im Bildschirm. Erste Versuche damit verliefen viel besser als erwartet und stimmen zuversichtlich, dass die Technologie durchaus eine Zukunft hat.

So wird der Fingerabdrucksensor des Mate RS eingerichtet.

Die Einrichtung funktioniert gleich wie bei anderen Fingerabdrucksensoren. Nur muss man nun den Finger auf die entsprechend markierte Stelle des Bildschirms legen und leicht drücken. Genauso wird das Handy anschliessend auch entsperrt. Nimmt man es in die Hand, leuchtet automatisch das Fingerabdrucksymbol auf. Legt man den Finger drauf und drückt leicht, ist das Handy entsperrt. Das ist nicht ganz so rasend schnell wie die bisherigen Fingerabdrucksensoren, aber immer noch mehr als schnell genug.

Da das Mate RS auch per Gesichtserkennung entsperrt werden kann, braucht man den Finger sowieso selten. Nämlich nur dann, wenn der eigene Kopf nicht erkannt wurde. Während man beim iPhone X mit FaceID dann den Zahlencode eintippen muss, hält man beim Huawei einfach den Finger auf den Bildschirm. Als hätte Huawei der Technologie aber selbst nicht ganz getraut, hat das Handy auf der Rückseite noch einen althergebrachten Fingerabdrucksensor. Sicher ist wohl sicherer.

Die ersten ihrer Art

Auch wenn die aktuellen Bildschirmsensoren die ersten ihrer Art sind und nur an einer vorgegebenen Stelle funktionieren, ist ihr Potenzial bereits ersichtlich. Richtig spannend wird es dann, wenn solche Sensoren nicht mehr extra unter dem OLED-Bildschirm platziert werden müssen, sondern direkt im Bildschirm integriert sind. Dann wird das ganze Handy oder Tablet zum Fingerabdruckleser.

Damit dürfte einiges möglich werden, was Gesichtserkennung nicht kann oder sieht. Mehrere Finger gleichzeitig zu scannen, kann zusätzliche Sicherheitsfunktionen ermöglichen, und wenn bei jeder Berührung des Touchscreens der Finger gescannt wird, kann das Handy je nach Nutzer andere Infos anzeigen. Aber das ist freilich alles noch Zukunftsmusik. (Tages-Anzeiger)