Google hat die Lust an Tablets verloren

Die Ankündigung ist in ihrer Deutlichkeit ungewöhnlich. Normalerweise halten Grosskonzerne einfach das Maul, wenn etwas missglückt ist und man den Kurs korrigiert.

Auch Google gibt sich bei Misserfolgen gern verschwiegen und wortkarg. Nicht so dieses Mal: Der Techkonzern hat mitgeteilt, er wolle künftig keine Tablets mehr bauen. Intern wurde der Beschluss vor einer Woche verkündet. Öffentlich wurde er in einem Bericht von Computer World.

Laptops statt Tablets

Als Teil des Entschlusses sei die Arbeit an zwei neuen Tablets eingestellt worden. Stattdessen wolle sich die Hardware-Abteilung künftig ganz auf Laptops oder Chromebooks, wie sie Google nennt, konzentrieren.

Nach der Publikation des Artikels bestätigte der verantwortliche Google-Manager Rick Osterloh den Beschluss auf Twitter:

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)