Jugendschutz, ohne zu schnüffeln

Schutzmechanismen der Betriebssysteme

Die Kindersicherungen für Smartphones, Tablets und PCs

Windows 10

Bei Microsofts Betriebssystem werden die Benutzerkonten für Kinder in den Einstellungen bei «Konten > Familie & weitere Kontakte» eingerichtet. «Microsoft Family» setzt ein Microsoft-Onlinekonto voraus, das über account.microsoft.com/family verwaltet wird. Das Konto kann mit einem Geldguthaben ausgestattet werden, mit dem Kinder ohne Kreditkarte altersgerechte Apps erwerben können. Es ist möglich, die Nutzungsdauer des Computers einzuschränken, die erlaubten Websites beim Surfen einzuschränken, und die «Aktivitätsberichterstattung» informiert die Eltern in einem wöchentlichen Mail über die Aktivitäten der Kinder am Computer. Unerwünschte Websites können direkt über diesen Bericht blockiert werden.



Android

Das Betriebssystem von Google erlaubt es für Tablets, in den Einstellungen bei «Nutzer» ein «eingeschränktes Profil» anzulegen. In diesem Kinder-Konto lässt sich einstellen, welche Apps zur Verfügung stehen und welche nicht. Einschränkungen auch an Android-Smartphones sind mit Apps wie Kids Place möglich. Diese lässt nur autorisierte Apps zu. Über einen In-App-Kauf ist es auch möglich, die Benutzung zeitlich zu limitieren.

In der Play-Store-App richten Sie über das Menü und «Konto > Familie» eine Familiengruppe ein. Für die gibt es eine gemeinsame Mediathek und die Möglichkeit, dass Kinder Käufe im App-Store genehmigen lassen müssen.



iPhone und iPad

In den Einstellungen bei «Allgemein > Einschränkungen» sperren Sie Systemfunktionen wie Siri und aktivieren Altersfreigaben für Apps, Filme, Podcasts, Websites und TV-Inhalte. Bei «Datenschutz» bestimmen Sie, welche Apps Position, Kontakte, Fotos, Mikrofon und Kamera verwenden dürfen.

Bei «Allgemein > Bedienungshilfen» aktivieren Sie den geführten Zugriff. Mit dieser Funktion wird der Zugriff auf eine einzige App beschränkt, und es ist möglich, die Benutzung zeitlich zu beschränken.

Die «Familienfreigabe» wird bei den Apple-Geräten in den Einstellungen über die Apple-ID eingerichtet. Sie ermöglicht es, die gekauften Apps, Filme und Musik gemeinsam zu nutzen und ein Familienfotoalbum zu pflegen. Wenn Kinder Apps, Musik oder digitale Bücher kaufen möchten, brauchen sie dafür die Erlaubnis eines Erziehungs­berechtigten.



Mac OS

Apples Macs stellen in den Systemeinstellungen bei «Benutzer und Gruppen» die «Kindersicherung» zur Verfügung. Sie beschränkt die Nutzung von Apps, der Kamera, setzt Zeit-Kontingents für die Computernutzung in Kraft und verhindert Änderungen an den Datenschutzeinstellungen. Eltern können bestimmte Websites freigeben oder sperren und festlegen, ob ihre Kinder in den Stores Apps, Musik/Filme und digitale Bücher kaufen dürfen. Und Sie haben die Kontrolle darüber, mit welchen Kontakten Ihr Kind per Mail Nachrichten austauscht.