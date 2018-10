Schön, schöner, Selfie: Apples Beautygate

Vor ein paar Wochen hat Apple einen neuen Schwung iPhones auf den Markt gebracht. Die Begeisterung für die Geräte war auch schon mal grösser. Während sich vor ein paar Jahren noch die Warteschlangen durch ganze Fussgängerzonen wanden, zelten heutzutage wirklich nur noch die wahren Fetischisten vor den Flagship-Stores des Konzerns.

Wenigstens gibt es jetzt trotzdem einen handfesten Skandal rund um die neuen, mehr als tausend Franken teuren Telefone. Der betrifft aber nicht den Akku oder die Antenne, sondern die eingebaute Kamera. Die Nutzer beklagen sich nämlich über «zu schöne Selfies». Sie kritisieren, dass ihre «Haut zu geschmeidig» aussähe, dass die Bilder «wie schlecht per Photoshop bearbeitet» wirken. Ein Technikblogger schrieb, er sehe jetzt aus, als hätte er Grundierung aufgetragen. «Beautygate» haben Apple-Fans und Kritiker das Phänomen genannt. Denn unter dem Standard-Empörungssuffix «gate» macht man es heutzutage im Netz ja nicht mehr.

Abschalten unmöglich

Natürlich sind die Kameras aktueller Smartphones ein Stück Software mit angeschlossener Linse. Die Fotos werden durch zahlreiche Funktionen mit Namen wie Neural Engine oder Smart HDR gejagt, und die künstliche Intelligenz scheint sämtliche Motive, die ihr unterkommen, aggressiv weichzuzeichnen. Narben, Mitesser und grobe Poren werden von der Software gnadenlos weggefiltert.

Some people are saying the selfie camera on the new iPhone automatically smooths your skin in photos — and they're calling it 'beautygate' https://t.co/Bp9HaM7gCd pic.twitter.com/rQYBRk2BQT