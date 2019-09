Sicherheitslücke bei Millionen von iPhones

Alle iOS-Geräte mit den Chips A5 bis A11 sind von einer Sicherheitslücke betroffen. Dazu zählen auch Smartphones vom iPhone 4S bis zum iPhone X. Ein Apple-Experte hat die Sicherheitslücke auf Twitter publik gemacht. Die Apple-Smartphones mit A12- und A13-Chip (XR, XS und 11 sowie 11 Pro) sind nicht betroffen.

