So landen Handy-Fotos ohne Kabel auf dem Computer

In der Apple-Welt ist alles ganz einfach: Bilder, Videos, Dateien und jegliche andere Informationen lassen sich ( per Airdrop) ganz einfach zwischen den Geräten übertragen und mit Freunden und Bekannten teilen. Und mit der Funktion namens Integration ist es sogar möglich, Informationen per Zwischenablage auszutauschen oder Apps geräteübergreifend zu verwenden.

Doch sobald Geräte mit ins Spiel kommen, die nicht von Apple stammen, ist es vorbei mit der Harmonie. Mit Windows-PC oder Android-Telefonen ist derlei Datenfreizügigkeit nämlich nicht vorgesehen. Es wird schnell umständlich – und man sieht sich gezwungen, Daten bei Webdiensten hochzuladen, das Telefon per Kabel an den Computer anzuschliessen oder sonstige Verrenkungen zu praktizieren.

Es geht aber auch unter erschwerten Bedingungen noch etwas einfacher. Im Video stellen wir zwei Methoden vor:

Erstens die App «Ihr Smartphone». Sie ist in Windows eingebaut und hiess in früheren Versionen Your Phone. Mit dieser App melden Sie sich mit einem Microsoft-Account an und laden die korrespondierende App fürs Smartphone herunter. Für Android ist das Begleiter für Ihr Smartphone. Am iPhone oder iPad kommt der Edge-Browser von Microsoft zum Zug. Beide Apps sind kostenlos; doch beim Funktionsumfang unterscheiden sie sich markant. Im Zusammenspiel mit Android kann man als Nutzer am Windows-PC auf Fotos zugreifen, die Benachrichtigungen des Telefons einsehen und am Desktop-Bildschirm Nachrichten und SMS lesen und beantworten. Mit dem iPhone erschöpfen sich die Möglichkeiten darin, eine auf dem Telefon geöffnete Website an den Windows-PC zu schicken.

Zweitens Airdroid. Diese App stammt ursprünglich von Android, doch es gibt sie inzwischen für fast alle Plattformen: Windows, Mac, das iPhone und iPad. Unter web.airdroid.com ist sogar ein Zugriff per Browser möglich. Mit Airdroid lassen sich Dateien und Informationen zwischen Desktop-Computer und Mobilgerät austauschen. Genauso funktioniert der Datentransfer zwischen Mobilgeräten, auch über die Systemgrenzen hinweg. Bei Bedarf lassen sich nicht nur eigene Geräte, sondern auch diejenigen in der Umgebung miteinbeziehen. Auf diese Weise ist es einfach, Dateien, Bilder oder Informationen mit Familie, Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen zu teilen.

Airdroid hat auch einige interessante Extra-Funktionen zu bieten. Mit der App lassen sich verlorene Geräte lokalisieren. Über den Fernzugriff kann man auch Texteingaben am Telefon über die Tastatur des Computers vornehmen, auf die Kamera zugreifen oder den Bildschirm anzeigen lassen und Telefon fernsteuern. Die App ist kostenlos für Basisfunktionen. Für die unbeschränkte Nutzung und die Zusatzfunktionen benötigt man das Premium-Abo, das entweder 3 Dollar im Monat oder 25 Dollar im Jahr kostet.

Auch frühere Videos beschäftigen sich mit ähnlichen Themen: In Copy/paste ist eine Zauberwaffe erfahren Sie, wie Sie Informationen via Zwischenablage zwischen Geräten austauschen. Der Beitrag Wie einem der Job am Handy nicht in die Quere kommt erklärt, wie Sie berufliche und private Daten auf Ihren Geräten trennen. Und in Wie private Familien- und Ferienfotos privat bleiben geht es darum, wie Sie persönliche Fotos und Videos mit Familie und Freunden teilen, ohne die Cloud benutzen zu müssen.