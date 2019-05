«Bitte, nehmen Sie Ihren Kindern nicht das Smartphone weg»

Der Kampf gegen den Sog der Bildschirme beginnt mit einem Spass. Die Schüler, die an diesem Vormittag zum Workshop «Digitaler Durchblick» in die abgedunkelte Turnhalle gekommen sind, dürfen ihre Handys einschalten. Der Mann vorne am Pult, auf dem Laptop und Beamer stehen, grinst schelmisch. «Na, jetzt schauen wir mal, wie man eure Eltern besser erziehen kann.» Die Kinder haben es ja auch nicht leicht. Müssen sich immer rechtfertigen für die Zeit, die sie am Smartphone verbringen. Wie oft schimpfen die Eltern und fordern: Jetzt leg' doch mal dein Handy weg! Digitale Medien sind in vielen Familien ein Streitthema. Und in Schulen.

99 Prozent der Schweizer Jugendlichen besitzen ein Smartphone und verbringen täglich im Schnitt 2,5 bis 3 Stunden damit. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, holen sich immer mehr Schulen Medienpädagogen ins Haus. Sie sollen Kinder die smarte Nutzung ihrer Smartphones lehren und Eltern überzeugen, ihre Kinder dabei zu begleiten.

Der Medienpädagoge, der den Workshop an einer Realschule in Deutschland veranstaltet, heisst Daniel Wolff, ein grossgewachsener Mann von 49 Jahren. Er trägt Jeans und schwarzen Pullover. Und spricht mit einer Gelassenheit, der man anmerkt, dass er es gewohnt ist, eine grosse Gruppe zu unterhalten.

Der Schülerversteher: Medienpädagoge Daniel Wolff. Foto: Robert Haas

Vier fünfte Klassen sitzen vor ihm. Die Schüler freuen sich diebisch, dass sie ihre Handys herzeigen dürfen. Sie grinsen, als Wolff die Show startet und ihnen ein erstes Foto auf die Leinwand wirft. Es ist ein lachendes Kindergesicht. Das erste Selfie eines Sechsjährigen. Wolffs Sohn. Er hatte das Handy des Vaters geklaut und damit fotografiert. Ohne die Pin-Nummer zu kennen, wusste er instinktiv, wie man die Sperrfunktion umgeht. Der Sechsjährige ist ein Digital Native. So nennt man Menschen, die mit digitalen Medien aufwachsen und mit den damit verbundenen Konzepten und Technologien vertraut sind.

Das nächste Bild in Wolffs Präsentation zeigt Bibi, eine 26 Jahre alte Youtuberin. Die Mädchen, die zuvor noch ruhig auf ihren Stühlen sassen, springen auf und kreischen. Die Jungen verdrehen die Augen. «Jungs, ihr müsst jetzt stark sein», sagt Wolff, bevor er für 20 Sekunden den Youtube-Kanal «BibisBeautyPalace» abspielt.

Sorgt für Spass – zumindest bei den Mädchen: Die Youtuberin Bibi. Video: «BibisBeautyPalace» (Youtube)

Die Mädchen in der Turnhalle wissen genau, an welchen Tagen Bibi ein neues Video postet. Sie verfolgen das auf ihren Bildschirmen. Und haben Spass. Nächstes Bild: Simon Desue, Youtube-Star, im roten Lamborghini in Las Vegas unterwegs. Jetzt toben die Jungs. Als das Spiel «Fortnite Battle Royal» auf der Leinwand erscheint und Wolff sagt, dass er das schon gespielt hat, springen die Jungs auf, reissen die Arme hoch und johlen wie im Fussballstadion, wenn ein Tor fällt.

Die Schüler starren an die Leinwand. Daniel Wolff blickt in freudige Kindergesichter. «Was wollen wir im Internet?», fragt er und gibt die Antwort gleich selbst: «Spass! Wir wollen Spass!» Er breitet die Arme einladend aus, reisst die Augen auf und zieht den Vokal lang. Spaaass! Die Schüler nicken. Endlich versteht sie jemand.

Die Lehrer, die hinten in der Turnhalle sitzen, sind irritiert. Was erzählt der Mann mit der Brille da vorne? Es geht um Spass? Sollte der Digitaltrainer nicht lieber aufklären, wie süchtig Apps, Spiele und soziale Netzwerke machen? Daniel Wolff klickt sich durch Youtube. Gronkh, Dagi Bee, Julien Bam, Freekickerz. Er kennt alle Influencer. Die Schüler staunen. Jetzt ist er einer von ihnen. Man kann sich auf ihn einlassen.

Er stellt sich einer grossen Herausforderung



Daniel Wolff ist selbst ein Nerd, ein Digital Native. Schon sein Leben lang ist er ein Computer-Fan. Er wuchs in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von München auf. Im Alter von zehn Jahren fuhr er regelmässig in der Stadt und drückte sich die Nase an den Schaufenstern der wenigen Computerläden platt. Mit 14 bekam er einen ersten Heimcomputer, den Commodore C 64. Einen grossen Kasten. Hatte er Geburtstag, brachte er eine Pacman-Torte in die Schule.

Nach seinem Lehramtsstudium in Englisch und Geografie wurde Wolff IT-Journalist des Computermagazins Chip und arbeitete fünf Jahre als US-Korrespondent in San Francisco. Dann zog es ihn wieder in die Schule. Wolff unterrichtete an einem Gymnasium in München – und vermisste die digitale Welt. Nach einem Jahr ging er zurück an die Uni, bildete sich zum Medienpädagogen weiter.

Seit 2016 arbeitet er als selbständiger Digitaltrainer. Und stellt sich damit einer grossen Herausforderung: die Lücke zu schliessen zwischen den Digital Natives, also den Kindern, und den Eltern, die als Digital Immigrants erst im Erwachsenenalter mit neuen Medien in Berührung kamen und sich den Zugang relativ mühsam erarbeiten mussten.

Drei Millionen Views pro Video – dafür zahlt Google 9000 Euro. Bibi postet zweimal pro Woche.

Nachdem Wolff in der Turnhalle seine Youtube-Filmchen gezeigt und den Schülern verraten hat, dass er selbst gerne zockt sowie TikTok- und Instagram-Accounts hat, vertrauen sie ihm. Jetzt kann er ihnen erklären, wie das World Wide Web funktioniert. Es beginnt wieder bei Bibi, die mit der Inszenierung ihres Privatlebens Millionen verdient.

Wolff rechnet den Kindern vor: Drei Millionen Views pro Video – dafür zahlt Google 9000 Euro. Bibi postet zweimal pro Woche. Macht 72'000 Euro im Monat, 900'000 Euro im Jahr. «Eure Aufmerksamkeit ist extrem viel wert.» Dann spricht er über die grossen Internetkonzerne Google, Apple, Facebook, wie sie mit ihrer Marktmacht unser Leben durchdringen.

Er erläutert, wie von jedem Internetsurfer ein Datenprofil erstellt und dieses sehr lukrativ an die Werbeindustrie verkauft wird. Dafür möchte er die Schüler sensibilisieren. Wolff findet, sie müssen wissen, warum ein Smartphone ständig nach Aufmerksamkeit schreit, eine App pausenlos bedient werden will. Und wie es zu diesem Sog auf den Bildschirm kommt.

«Denkt nach, bevor ihr etwas postet»

In der Turnhalle ist es still geworden. Die Aufmerksamkeit der Schüler richtet sich auf Daniel Wolff und darauf, was er sagt. Nach dem Workshop wird ein Lehrer sagen, dass er die Schüler selten so gebannt erlebt hat. Sie hängen an den Lippen des Medienpädagogen, der ihnen erklärt, was Datenschutz ist, wie man in den sozialen Netzwerken die Standort-Einstellungen so ändert, dass die App nicht weiss, wo das Handy wohnt. Und dass die Anzahl der Likes auf Instagram kein Gradmesser für den Wert der Persönlichkeit ist. Dass man Whatsapp erst ab 16 nutzen darf und Eltern den Nachrichtenverlauf der Jüngeren mitlesen dürfen und sogar müssen, weil sie die Verantwortung tragen.

«Die platzen fast, sie erleben im Internet so viele Dinge und wollen darüber reden.»Daniel Wolff, Digitaltrainer

Dass es für Snapchat eine App gibt, mit der man unbemerkt einen Screenshot von geposteten Fotos erstellen kann. Deshalb: «Immer den Grosi-Test machen», rät er den Kindern. Wenn man das Bild mit gutem Gewissen der Grossmutter zeigen könnte, dürfe man es auch in den Klassenchat stellen. «Denkt nach, bevor ihr etwas postet.» Weitere Tipps folgen: Kettenbriefe sofort löschen, die krassen Texte den Eltern zeigen. Und: Das Telefon nachts unbedingt ausmachen. «Blaulicht hält wach. Ihr müsst schlafen.»

Daniel Wolff ist Lehrer, Vater von drei Kindern und IT-Techniker. Bei einem Gespräch in der Schulmensa erzählt er, dass ihm diese drei Perspektiven dabei helfen, Eltern und Kinder ins Gespräch über digitale Medien zu bringen. Sein Handy steckt in der Tasche. Wolff möchte sich auf das Gespräch konzentrieren. Er sieht zufrieden aus. Wieder hat er einige Mädchen und Jungen erreicht und viele, viele Fragen beantwortet. Nach jedem Workshop ist er umringt von Schülern. «Die platzen ja fast, sie erleben im Internet so viele Dinge und wollen darüber reden.» Wolff liebt es, an der Front zu arbeiten, wie er es nennt, im Klassenzimmer zu stehen, das Aufleuchten in den Augen der Kinder zu sehen, wenn sie etwas verstanden haben.

Abends, wenn er dann die Eltern vor sich sitzen hat, erlebt er den gleichen «Heureka-Effekt», sagt Wolff: «Die Risiken und Chancen des Handykonsums werden von Eltern und Kindern grundlegend anders eingeschätzt.» Er schmunzelt, wenn er hört, dass Eltern ihrem Kind ein Handy anschaffen, damit es erreichbar ist. Hat er ja selbst so gemacht, als er es nicht besser wusste.

«Sie müssen unbedingt mit Ihren Kindern sprechen. Interessieren Sie sich für ihre Apps.»Daniel Wolff, Digitaltrainer

Vor fünf Jahren überreichte er seinem damals zwölfjährigen Sohn ein Smartphone mit den Worten: «Viel Spass damit!» Gefährlich, sagt er heute. Er weiss, dass Handys nicht zum Telefonieren genutzt werden. Wolff nimmt die Eltern mit auf einen Spaziergang durch die wesentlichen Netzwerke, erzählt ihnen, dass es im Internet keinen funktionierenden Jugendschutz gibt und sieben Millionen Pornofilme und allerbrutalste Gewaltvideos frei zugänglich sind.

Es ist eine digitale Hölle. Seine Rhetorik hält die Eltern in Bann. Neulich, erzählt er den Erwachsenen, sei eine Drittklässlerin nach dem Workshop zu ihm gekommen und habe ihm erzählt, dass sie seit Monaten mit einem unbekannten Elfjährigen auf TikTok spricht. Morgen wolle sie sich mit ihm am See treffen. Es ist still in der Turnhalle. Wolff blickt in erschrockene Gesichter, als er das Ende erzählt. Er hatte sofort Lehrer und Eltern verständigt. Zum Treffpunkt am See kam die Polizei und nahm einen 53-jährigen, pädophilen Mann fest.

«Sie müssen unbedingt mit Ihren Kindern sprechen. Interessieren Sie sich für ihre Apps. Spielen Sie mal Fortnite, posten Sie ein Foto auf Instagram und warten auf Likes. Und, bitte, nehmen Sie Ihren Kindern nicht das Smartphone weg, sondern überlegen Sie gemeinsam Regeln.» Dies den Eltern mitzuteilen, hatte er den Kindern am Vormittag fest versprochen. Dann hält er kurz inne, lacht und sagt: «So, jetzt bau' ich Sie wieder auf und gebe Ihnen noch ein paar konkrete Tipps zur Medienerziehung.»

Schulleiter, die ihn verpflichten möchten, müssen sich gedulden. Daniel Wolff ist bis Ende des Jahres komplett ausgebucht, das Jahr 2020 füllt sich gerade, und es gibt schon die ersten Termine für 2021. Der Kampf gegen den Sog der Bildschirme ist noch lange nicht vorbei. Ein Direktor habe einmal zu ihm gesagt: «Herr Wolff, ich brauch' Sie in jeder Klasse, in jeder Woche.»

