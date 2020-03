Das Galaxy S20 Ultra im Alltagstest

Letztes Jahr sah es ganz danach aus, als würde das Galaxy S10 grausam unter die Räder kommen. Das Galaxy Fold saugte alle Aufmerksamkeit auf, und das nächste Huawei-Handy würde eine deutlich leistungsfähigere Kamera mit Rekordzoom mitbringen.

Es kam freilich anders. Das Fold nahm sich mit verschiedenen Mängeln selbst aus dem Rennen, und Huawei wurde von den USA unsanft ausgebremst. Das S10 entwickelte sich dagegen sehr gut. Die im Test schon gelobte Software wurde im Verlauf des Jahres noch besser. Und selbst in Sachen Sicherheits-Updates gehört Samsung nun zu den Schnellsten.

Freie Bahn

Da Huawei vorerst aus dem Rennen ist, kann sich Samsung heuer mit dem Galaxy S20 ganz auf die eigenen Stärken konzentrieren. Eine spektakuläre Kamera, rasend schnelles 5G, ein grosser Akku, ein bestechender Bildschirm – sprich: Alles, was aktuell technisch möglich ist, soll Kundinnen und Kunden, die auch bei Preisen über 1000 Franken nicht leer schlucken, bezirzen.

Dass es dann doch keine Ehrenrunde wird, hat sich Samsung selbst zuzuschreiben.

Schauen wir uns die zwei grössten Enttäuschungen am Galaxy S20 Ultra, dem Topmodell, genauer an:

Die Kamera

Die gigantische Kamera des Galaxy S20 Ultra klingt auf dem Papier so unglaublich wie futuristisch: ein 108-Megapixel-Sensor, einer mit 48 Megapixel und einer mit 12. Diese selbst für Profifotografen beeindruckend klingenden Zahlen sollen nebst unglaublich scharfen Aufnahmen vor allem ein 100-fach-Zoom ermöglichen.

Im Alltag merkt man jedoch immer mal wieder, dass die an sich beeindruckende Hardware noch nicht so recht in die Gänge kommt. Bilder mit 100-fach-Zoom sehen surreal hässlich aus, und der Autofocus hat (gerade bei wenig Licht oder schnellen Bewegungen) reichlich Mühe.

Im Verlauf des Tests hat Samsung mit einem grossen Update viele Kameraprobleme behoben oder mindestens gelindert. Wer sich heute aber gerade wegen der Kamera das Ultra kauft, muss darauf vertrauen, dass Samsung dranbleibt und die Kamera weiter verbessert.

Was das angeht, ist Samsung kein Einzelfall. Selbst bei Apple kann man beobachten, wie die Kameras mit jedem Software-Update besser werden. Rein technisch hat das Ultra mit seiner Kamera enormes Potenzial, nun muss das Samsung nur noch aus den Chips und Sensoren herauskitzeln.

Wie viel Potenzial in der Hardware steckt, veranschaulicht dieses Beispiel: Beim Versuch den Vollmond zu fotografieren, zeigt die Kamera-App ein beeindruckend scharfes und detailreiches Vorschaubild, das dem aufgedruckten Space-Zoom-Label alle Ehre macht. Doch in der Galerie findet man danach ein matschiges Bild, mit viel zu viel Software-Nachbearbeitung, das einer Omelette ähnlicher sieht als dem Mond:

Was läuft da falsch? In der App sieht der 100x Mond besser aus als auf dem fertigen Foto. ???????#GalaxyS20Ultra pic.twitter.com/DGO565yoJJ — Rafael Zeier (@RafaelZeier) March 7, 2020

Insgesamt eignet sich der 100-fach-Zoom des Ultra als Feldstecher und als Partytrick. Für gute Fotos sollte man besser nur 10-fach oder maximal 30-fach zoomen.

Auch die Kamera-App sollte Samsung nochmals gut überdenken. Obwohl man viele Funktionen nach Lust und Laune platzieren und verstecken kann, wirkt die App mit jedem Jahr noch überfrachteter. Kommt dazu, dass man immer mal wieder beim Versuch, die Helligkeit anzupassen, den Kameramodus wechselt. Im Test ist die App zudem mit ungewöhnlich vielen Abstürzen zusätzlich negativ aufgefallen.

Noch ein Wort zu den hässlichen Bildern mit 100-fach-Zoom: Ja, das ist aktuell ein Gimmick und macht nur den Marketingleuten Freude. Aber längerfristig sollte man das nicht voreilig abschreiben. Sahen doch die ersten Handyfotos ähnlich hässlich aus und wurden verlacht.

Überrascht hat mich auch, dass man selbst bei 100-fach-Zoom gut ohne Stativ auskommt. Es ist zwar etwas schwieriger das Motiv zu treffen, aber die Bildqualität leidet nicht merklich, wenn man Fotos aus der Hand aufnimmt.

Wer übrigens mit dem Ultra einfach nur Schnappschüsse und Selfies machen will, wird an der Kamera dennoch viel Freude haben – gerade wenn man von einem älteren Smartphone zum Ultra wechselt. Aber dann reichen auch die günstigeren und handlicheren S20 oder S20+.

Das Entsperren

Alle Jahre wieder dieselbe Leier: Samsung-Handys versagen beim Entsperren. Im letzten Jahr liess sich das S10 mit einem iPad-Selfie austricksen und entsperren. Aber auch schon in den Vorjahren enttäuschte der südkoreanische Weltmarktführer mit halb garen Lösungen.

Heuer ist das alles leider nicht besser geworden. Die Gesichtserkennung nutzt (ungeachtet der Sicherheitsrisiken und Probleme bei wenig Licht) nur die Selfiekamera, und der im Display integrierte Fingerabdrucksensor ist langsam und unzuverlässig.

Sowohl was die Gesichtserkennung als auch den Fingerabdrucksensor angeht, haben andere Hersteller deutlich bessere Lösungen gefunden. Warum sich Samsung seit Jahren bei dem Thema so schwer und keinen Gefallen tut, bleibt unerklärlich.

Nun, da die Schwachpunkte des Ultra aus dem Weg sind, können wir uns den Highlights zuwenden:

Der Bildschirm

In der eigenen Paradedisziplin lässt sich Samsung auch heuer nicht lumpen. Der riesige Bildschirm aus den eigenen Fabriken ist ein Hingucker. Dank einer höheren Bildwiederholfrequenz wirkt das Bild zudem ruhiger und weniger ruckelig.

Obwohl Samsung laut mit der hohen Bildwiederholfrequenz und der Auflösung wirbt, muss man das alles manuell in den Einstellungen aktivieren. Man muss zwischen hoher Bildwiederholfrequenz und hoher Auflösung wählen. Beides gleichzeitig (wie etwa bei Oppos neustem Handy) geht bei Samsung leider nicht.

Da das Ultra ein Handy für Technikfans ist, geht es mit viel Wohlwollen knapp in Ordnung, dass man sich in den Einstellungen selbst darum kümmern muss. Dass das aber auch bei den günstigeren und an ein grösseres Publikum gerichteten S20 und S20+ so ist, ist wenig kundenfreundlich und ein Unfug.

Entweder man wirbt mit einer Funktion, und dann ist sie standardmässig eingeschaltet, oder man lässt sie ganz weg. Dieses Mittelding mit in den Einstellungen versteckten Optionen ist verwirrend. Klar, diese Bildschirmfunktionen brauchen Strom und saugen den Akku leer. Aber in meinem Test hielt das S20 Ultra auch mit der hohen Bildwiederholfrequenz einen Tag durch.

Die Software

Letztes Jahr war One UI (so heisst Samsungs über Android gestülpte Benutzeroberfläche) eine der grössten Überraschungen. Optisch gelungen und geschickt auf 1-Hand-Bedienung ausgelegt, gefielen Samsungs Optimierungen. Auch heuer gefällt die Benutzeroberfläche. Selbst der fast 7 Zoll grosse Bildschirm des Ultra lässt sich noch bequem mit einer Hand bedienen.

Endlich verbessert hat Samsung die Bediengesten. Tief in den Einstellungen versteckt, gibt es eine Funktion, die dieselben Gesten wie bei den neuen iPhones aktiviert. Auf diese Weise lässt sich das S20 so bequem wie kein Samsung-Handy zuvor bedienen.

Nach und nach kommt die neue Gestensteuerung übrigens per Update auch zu älteren Samsung-Handys. Man findet sie in den «Einstellungen» in der Rubrik «Navigationsleiste» unter «Weitere Optionen» als «Von den Seiten und von unten streichen».

5G

Die neuen S20-Smartphones gibt es allesamt mit 5G. Beim S20 und S20+ gegen einen Aufpreis von 100 Franken. Beim Ultra gibt es nur eine 5G-Variante. Da Antennen immer noch rar sind, ist das aktuell noch nicht weltbewegend. Aber bei so einem teuren Handy darf man das heute erwarten.

Der Akku

Im Ultra steckt ein 5000-mAh-Akku. Das ist aktuell, wenn man zur Konkurrenz schielt, top. Im Test hielt das S20 Ultra jeweils gut einen Tag. Aber bei dem Riesenakku hätte man sich fast noch mehr versprochen. Dass auch die Software eine entscheidende Rolle bei der Ausdauer spielt, zeigen jeweils die iPhones, die aus kleineren Akkus mehr herausholen als die Android-Konkurrenz mit grösseren Akkus. Aber wer weiss, vielleicht ist es beim Akku des S20 Ultra ähnlich wie mit der Kamera, und die Programmierer tasten sich erst langsam an dessen Kapazität heran.

Fazit: Mangels Konkurrenz von Huawei ist das Galaxy S20 Ultra bei aller Kritik aktuell das unangefochtene Top-Kamera-Handy im Android-Lager. Allzu sicher sollte sich Samsung aber nicht fühlen. Gerade Oppo hat in der Schweiz Ansprüche angemeldet. Ob der neue Herausforderer aus China Samsung den Rang streitig machen kann, muss allerdings erst ein Test zeigen. Aber auch andere Hersteller dürften eine Chance wittern. Mit den teils überambitionierten Funktionen des Ultra könnte ein Hersteller mit einem pragmatischeren Ansatz selbst technikverliebte Kamerafans für sich begeistern. Wie das geht, zeigt das letztjährige iPhone 11 (Pro), das sich im Direktvergleich mit dem Galaxy S20 Ultra nicht zu verstecken brauchte, auch wenn es nicht mit so vielen schlagzeilenträchtigen Superlativen aufwarten kann.

