Ein kleiner Schritt zu einem offeneren Apple

Die Regel war klar: Push-Nachrichten auf dem iPhone dürfen nicht für Werbung genutzt werden. App-Entwickler fanden diese Regel unter Punkt 4.5.4 in den Entwickler-Richtlinien.

Dass Apple, was dieses Regelwerk angeht, keine Gnade kennt, musste letztes Jahr auch Facebook erfahren. Das soziale Netzwerk hatte geschummelt und eine Schnüffel-App an Apples Kontrollen vorbei ausgeliefert.

Apple reagierte sofort und entzog Facebook das Entwickler-Zertifikat und stürzte die Firma ins Chaos (Apples Machtdemonstration legt Facebook lahm).

Ausgerechnet Apple

Man ist als App-Entwickler also gut beraten, sich an diese Regeln zu halten. Egal, ob Grosskonzern oder Einmannteam.

Doch ein Konzern hat sich in den letzten Monaten und Jahren erstaunlich oft über die Werberegel hinweggesetzt: Apple.

Der iPhone-Konzern nutzte Push-Meldungen, um auf die eigenen Dienste und Angebote (etwa Apple-TV) aufmerksam zu machen. Screenshots verbunden mit Unmutsbekundungen liessen jeweils nicht lange auf sich warten. «Apple macht, was es anderen verwehrt», war jeweils der Tenor.

Neue Regel

Jetzt hat Apple diese Regelung gelockert. Künftig dürfen Push-Meldungen für Werbung genutzt werden, wenn es in Apps die Möglichkeit gibt, das zu deaktivieren.

Wie streng die neue Regel ausgelegt wird, werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Ben Sandofsky, einer der Entwickler der beliebten Halide-Kamera-App, weist darauf hin, dass sich bislang viele Entwickler – nicht nur Apple – über die alte Regel hinweggesetzt hätten, und fragt, ob das ein Hinweis darauf ist, dass der Konzern künftig genauer hinschauen wird.

Glass half empty: You can now show ads in push notifications.



Glass half full: Companies have been sending ads in push notifications for a long time. I don’t see why Apple would suddenly change the rules unless they were getting ready to enforce them. https://t.co/lt7AxPRTbP