Facebook-App aktiviert heimlich iPhone-Kamera

Die jüngste Version der Facebook-App auf iPhones hat in einigen Situationen von sich aus die Kamera gestartet. Facebook spricht von einem Programmierfehler. «Wir haben keine Hinweise darauf, dass dadurch Fotos oder Videos hochgeladen wurden», schrieb Facebook-Manager Guy Rosen bei Twitter. Bei dem Fehler werde die Kamera geöffnet, wenn der Nutzer ein Foto antippe. Er sei versehentlich eingeführt worden beim Versuch, ein anderes Problem zu beheben.

Update: We've confirmed that we didn't upload anything to FB due to this bug and that the camera didn’t capture anything since it was in preview mode. We’ve submitted a fixed version to the App Store which is already rolling out.