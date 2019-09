Jetzt kommen die spiegellosen Kameras für Profis

Es muss nicht immer Vollformat sein

Wir schwärmen hier gern von Vollformatkameras. Doch die sind gross und vor allem teuer. Von den ebenfalls teuren und grossen Objektiven ganz zu schweigen. Die pragmatischere Alternative sind Kameras mit einem kleineren (aber verglichen mit einem Smartphone immer noch grossen) APS-C-Sensor. Die sind in der Regel kleiner, handlicher, günstiger, und die Objektive kosten kein Vermögen. Kurz, ideal für alle, die noch etwas mehr Bildqualität oder Foto-Vergnügen suchen, als es die inzwischen hervorragenden Smartphone-Kameras bieten.



Letzte Woche haben Canon und Sony fast zeitgleich drei neue Kameras mit APS-C-Sensoren vorgestellt. Die spannendste der drei ist die Sony A6100. Sie hat das Zeug dazu, die bisherige Budget-Empfehlung des Autors, die inzwischen fünfjährige und für unter 500 Franken erhältliche Sony A6000 dereinst abzulösen. Der empfohlene Verkaufspreis von 1000 Franken mag auf den ersten Blick abschrecken. Doch Sony führt auch für die A6000 auf der eigenen Website immer noch den Preis von 850 Franken. Es wird sich zum Verkaufsstart ab Mitte Oktober zeigen, wie weit die Händler den Preis drücken.



Wir hatten die Gelegenheit, die Kamera an der Präsentation kurz auszuprobieren. Besonders gefiel das von Sonys deutlich teureren (ja Profi-)Kameras übernommene Autofokussystem. Die Kamera ist flink und stellt zuverlässig scharf. Wie die teuersten Kameras für mehrere Tausend Franken hat auch die A6100 den sogenannten Augen-Autofokus. Das bedeutet: Die Kamera erkennt Augen und stellt automatisch darauf scharf.



Diese Funktion hat erst Porträtfotografen begeistert, ist aber für Anfänger noch viel praktischer. Man braucht nur den Auslöser halb zu drücken, und schon stellt die Kamera präzise auf das Auge einer Person (oder eines Tieres) scharf. Man braucht dazu keine komplizierten Menüs oder Knöpfe. So gelingen selbst den ungeübtesten Fotografinnen und Fotografen tolle Familien- oder Kinderfotos.



In ähnlichen Preisregionen bewegt sich die Canon EOS M6 II (ab 970 Fr., ab September). Die Kamera macht auf dem Papier mit ihrem 32-Megapixel-Sensor einen sehr vielversprechenden Eindruck. Sollte der Preis noch etwas fallen, könnte auch diese Kamera eine gute Einsteiger-Option werden. Da per Adapter fast alle Canon-Objektive damit harmonieren, dürfte sie auch eine gute Zweit- oder Reise-Kamera für Canon-Fans werden.



Die Sony A6600 schliesslich kostet mit 1750 Franken mehr als manche Vollformatkamera. Die Kamera hat abgesehen vom kleineren Sensor fast alles, was doppelt so teure Profi-Kameras von Sony an Funktionen haben. Pragmatische Kenner wirds freuen. (Rafael Zeier)