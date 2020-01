So bleibt das Smartphone sicher

Cyberkriminelle aller Art haben ein grosses Interesse an unseren Mobiltelefonen und den dort gespeicherten Daten. Die lassen sich nämlich auf ganz unterschiedliche Weise verwerten: Ungeschützte Zahlungsinformationen oder Passwörter lassen sich direkt missbrauchen.

Private Fotos und Videos ergeben gutes Erpressungsmaterial. Und mittels Mails und anderer persönlicher Daten lassen sich Betrugsaktionen starten. Natürlich lässt sich ein gehacktes Handy auch mit Werbung überschwemmen oder als Bot ausnutzen – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Drei Strategien zum Schutz

Darum gilt es, das Mobiltelefon zu schützen. Im Video zeigen wir drei Strategien: erstens die unverzichtbaren Vorkehrungen. Zweitens die Verhaltensweisen, die bei der täglichen Nutzung der Mobilgeräte den Schutz der persönlichen Daten verbessern. Und drittens die Massnahmen, die nicht unbedingt notwendig sind, die Sicherheit aber markant erhöhen.

Und in folgendem Extra-Video gehen wir der Frage nach, ob es nötig oder sinnvoll ist, auf dem Smartphone einen Virenscanner zu verwenden.

Braucht es wirklich auch am Handy so ein Antivirenprogramm?

Falls Sie zu den einzelnen Tipps mehr wissen möchten, finden Sie hier Links mit weiteren Hinweisen und Anleitungen:

Und last but not least gibt es auch in älteren Patentrezept-Videos Tipps zur Sicherheit: Bei So bleiben Ihre Daten unterwegs geschützt leisten wir Hilfestellung zum Schutz von Laptops. Wie Sie sich vor Hackern schützen erklärt Massnahmen gegen Hacker-Angriffe. Und mit Ein paar Klicks für mehr Sicherheit sind Sie beim Surfen im Netz weniger exponiert.