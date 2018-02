Der Homepod ist da. Das sagen erste Tests

Im Sommer 2017 angekündigt, kommt Apples Siri-Lautsprecher diesen Freitag in den USA, Grossbritannien und Australien in den Handel. Wie bei Apple üblich haben einige Journalisten die Neuheit vorab für einen ausführlichen Test bekommen.

Gestern gingen die ersten Reviews online. Der Konsens: Der Lautsprecher klingt für seinen Preis (rund 400 Franken) sehr gut, die Bedienung ist intuitiv, es fehlen aber (auch versprochene) Funktionen, Siri ist nicht so schlau wie die Pendants von Amazon und Google und Spotify-Nutzer haben das Nachsehen.

Der Klang

Bei einem Lautsprecher für 400 Franken darf man akustisch etwas erwarten, und so die amerikanischen Tester sich nicht kollektiv verhört haben, dürfte der Homepod überraschend gut klingen. Die Rede ist von feinen Nuancen, die man gut heraushört, raumfüllendem Klang und immer wieder liest man, er klänge als wären die Musiker im selben Raum. Dem britischen «Independant» gefällt der Klang besser als der einer guten Stereoanlage. Das Techmagazin «iMore» beschreibt den Klang gar als Retina für die Ohren.

Ob der Lautsprecher den eigenen Ohren passt, ist natürlich hochgradig subjektiv. Auffällig ist aber, dass die meisten Journalisten für den Klangvergleich nur die Lautsprecher von Amazon, Google und Sonos heranzogen. Ja Apple selbst hat laut mehreren Reviews bei der Übergabe der Testgeräte denselben Konkurrenzvergleich gemacht. Wenn die Lautsprecher am Freitag in die Läden und mehr Hände kommen, dürften sicher bald weitere Vergleiche hinzukommen.

Siri

So einig wie beim Klang sind sich die Tester bei der Bedienung des Lautsprechers nicht mehr. Während die einen argumentieren Siri auf dem Homepod könne genau das, was sie wollen, monieren andere, dass sie viel zu wenig könne. Nicht mal zwei Timer gleichzeitig seien möglich.

The year is 2018.



Homepod: Cannot run two timers at once.



Falcon Heavy: Lands two rockets vertically at once.