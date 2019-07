Ikeas Sonos-Lautsprecher im Alltagstest

Sonos-Lautsprecher waren einst der Inbegriff für Musikgenuss im ganzen Haus. Nur leider waren sie nicht besonders günstig und schon gar nicht, wenn man das ganze Haus damit beschallen wollte. Inzwischen ist Sonos längst nicht mehr der einzige Hersteller, der mehrere Lautsprecher bequem per Funk und App zu einem grossen Ganzen verbinden kann. Selbst die grossen Techgiganten Amazon, Apple und Google haben eigene Produkte für den Heimaudiosektor. In der Schweiz allerdings nur als Import.

Mutige Partnerschaft

Um in diesem nicht einfacher gewordenen Markt zu bestehen, hat sich Sonos für eine mutige Partnerschaft entschieden. Zusammen mit dem Möbelgiganten Ikea bringt Sonos ab August günstige Lautsprecher namens Symfonisk auf den Markt. Eine rechteckige Box für 129 Franken und eine Lampe mit Lautsprecher-Sockel für 199 Franken. Beide gibt es in Schwarz oder Weiss.

Wir haben uns das günstigere und diskretere Modell genauer angeschaut. Als Erstes fällt auf, wie einfach die Installation klappt. Man steckt das Stromkabel ein, lädt die Sonos-App herunter, drückt ein paar Knöpfe und schon ists geschafft. Der Symfonisk befindet sich im Heim-WLAN und ist startklar. Wer will, kann den Lautsprecher auch per LAN-Kabel mit dem Heimnetzwerk verbinden. Andere Anschlüsse, etwa für andere Audioquellen, hat die Box nicht.

Harmoniert mit fast allen

Einmal eingerichtet, spielt der Symfonisk seinen grössten Trumpf aus: Er harmoniert nicht nur mit dem Sonos-Standard, sondern auch mit Spotify Connect und Apples Airplay 2. In iOS kann man den Lautsprecher ohne Umwege über die Sonos-App direkt anwählen, und auch in der Spotify-App taucht der Lautsprecher als Abspielmöglichkeit auf.

Es fehlt einzig Google Cast, das Airplay-Pendent von Google. Apropos Nachteile für Google-Nutzer: Mit dem iPhone oder genauer den darin verbauten Mikrofonen kann man den Symfonisk-Lautsprecher mit einer Funktion der Sonos-App namens Trueplay ideal auf den jeweiligen Raum abstimmen. Mit Android-Handys geht das nicht.

Blindtest

Bedienung, Design und Funktionen gefallen also schon mal. Doch wie ist es mit dem Klang. Kann der 130-Franken-Lautsprecher was? Oh, ja. Im Vergleich (siehe Bildstrecke) mit teureren Lautsprechern von Apple, Libratone und Logitech fiel der Symfonisk im Blindtest nicht negativ auf oder ab.

Eine Testperson fand gar, «Bohemian Rhapsody» von Queen klänge auf dem Symfonisk am besten. Aber natürlich sind Höreindrücke hochgradig subjektiv und vom jeweiligen Raum und Musikstück abhängig. Trotzdem dürfte der Symfonisk eine normale Stube problemlos mit schönem Klang füllen.

Ausbaufähig

Das volle Potenzial spielt der Symfonisk aus, wenn man mehrere davon kauft. Dann kann man zwei in der Stube aufstellen oder wie bisher schon bei Sonos das ganze Haus damit ausrüsten. Sollte man sich dann doch noch mehr Audioqualität oder andere Arten von Lautsprechern wünschen, lässt sich der Symfonisk auch mit den teureren Sonos-Lautsprechern kombinieren.

So gesehen sind die Symfonisk-Lautsprecher ein geschickter Schachzug von Sonos. Erst mal einen niederschwelligen Einstieg ermöglichen und dann hoffen, dass die Leute auch die teureren Lautsprecher kaufen. Ob das Kalkül aufgeht, werden die nächsten Jahre zeigen. Denn die meisten Kunden werden schon mit dem günstigen Symfonisk mehr als zufrieden sein.

Haben Sie Fragen zum Symfonisk? Unser Autor beantwortet sie gerne auf Twitter und Telegram.