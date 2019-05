Instagram birgt bei Jungen hohes Suchtrisiko

Instagram könne vor allem bei Mädchen zur Sucht werden, warnt Oliver Bilke-Hentsch, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Chefarzt der jugendspyshiatrischen Modellstation Somosa in Winterthur. Er sagt im «Sonntagsblick»: «Man weiss mittlerweile, dass 14- bis 16-jährige Mädchen am stärksten betroffen sind.»

Schon beim Veröffentlichen eines Bildes sei das gespannte Warten auf eine Rückmeldung eine positive Erfahrung. Und wenn dann die Kommentare noch wohlwollend ausfallen und die Likes von Gleichaltrigen kommen, bedeute das mehr, als wenn die Eltern sagen, dass die Tochter wunderschön sei. Das Problem: Häufig bekommen auf Instagram jene Komplimente, die den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, was zu Unsicherheit führe.

Angstgefühle

Laut einer britischen Studie der Royal Society for Public Health führe Instagram dazu, dass sich Menschen einsam fühlen, weil sie auf Instagram Bilder von Leuten betrachten, die gemeinsam etwas unternehmen. Wie der «Sonntagsblick» schreibt, löse die App bei der Hälfte Angstgefühle aus. Und 70 Prozent zweifeln an ihrem eigenen Aussehen, wenn sie makellose Körper und Gesichter sehen.

Laut Bilke-Hentsch seien jene zehn bis 15 Prozent der Teenager besonders gefährdet, die ohnehin an Konzentrationsproblemen, Schlaf- und Essstörungen oder Depressionen leiden oder in schwierigen Familienverhältnissen leben. Ein Verbot sei aber auch keine Lösung. Wichtig sei, dass sich Jugendliche gleichzeitig in einer realen und einer virtuellen Welt bewegen können. (chk)