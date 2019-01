Wie Facebook die 10-Year-Challenge nutzen könnte

Wer Facebook, Twitter oder Instagram nutzt, dem ist der neuste Trend wahrscheinlich schon aufgefallen: die #10YearChallenge. Die sozialen Medien werden gerade geflutet von Bildern mit dem Hashtag. Millionen von Nutzern haben schon mitgemacht, darunter viele Celebrities. Im Prinzip geht es nur darum, ein Bild von sich aus dem Jahr 2009 neben ein aktuelles zu stellen. Klingt harmlos – aber nur im ersten Moment.

Was wäre, wenn Facebook die Challenge selbst ins Leben gerufen hätte, um neue Algorithmen für seine Gesichtserkennung zu trainieren? Diese Frage warf als Erstes die Technologieberaterin Kate O’Neill auf. «Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich mitgemacht. Heute frage ich mich, wie all diese Datenmengen ausgewertet werden könnten», schrieb sie auf Twitter.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition