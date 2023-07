«Apropos» – der tägliche Podcast – Digitale Nomaden in den Schweizer Bergen Es gibt Menschen, die benötigen nur einen Laptop – und können damit von überall auf der Welt arbeiten: Alles über «New Work», «Workation» und 2.0 Nomadentum. Mirja Gabathuler Host Yann Cherix Gast Tobias Holzer Produzent

Wer nur Laptop und Wifi benötigt, kann seinen Arbeitsplatz so schnell einmal irgendwo in die Karibik, Südostasien oder nach Australien verlegen: An einen Ort mit viel Sonne, Strand und Meer. So das Klischee der digitalen Nomaden.

Es gibt es aber auch diejenigen, die mit ihrer Arbeit in die Schweizer Berge umsiedeln. Warum Berggemeinden digitale Nomaden anziehen – und was das fürs klassische Grossraumbüro bedeutet – über das dreht sich die heutige Folge «Apropos». Zu Gast bei Mirja Gabathuler ist q der «Tages-Anzeiger» Redakteur Yann Cherix.

