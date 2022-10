Neues Center in Rafz – Digitec Galaxus will mit Megaprojekt 500 Arbeitsplätze schaffen Der Onlinehändler plant ein 60’000 Quadratmeter grosses Lager in Rafz. Kritische Stimmen aus der Bevölkerung befürchten noch mehr Verkehr. Manuel Navarro

Auf dieser grossen Fläche entlang der Umfahrungsstrasse könnte dereinst eines der grössten Center von Digitec Galaxus stehen. Foto: PD

Der grösste Onlinehändler der Schweiz hat sein Auge auf das Unterland geworfen. Genauer gesagt auf eine 98’000 Quadratmeter grosse Reservezone im Norden des Kantons, in der Gemeinde Rafz. Hierhin will Digitec Galaxus – Jahresumsatz 2,1 Milliarden Franken – expandieren. Und zwar im ganz grossen Stil. Geplant ist ein rund 60’000 Quadratmeter grosses Operations Center, die Gebäudehöhe wird dereinst zwischen 16 und 20 Meter betragen. Dies gab das Unternehmen – es gehört zu 70 Prozent der Migros – am Donnerstag an einem Informationsabend in der Gemeinde bekannt.