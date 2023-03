Der Wutraum in Veltheim: Hier kann man in einer sicheren Umgebung Gegenstände zerstören. Foto: Madeleine Schoder / Landbote

In der abgedunkelten Garage im Wohnquartier von Winterthur steht die Ration an Objekten, die ich in den nächsten 30 Minuten kaputt machen darf, bereit. Leere Flaschen, Porzellangeschirr und Schnapsgläser. Auch zwei Blumentöpfe und ein Wandspiegel gehören dazu. Das Pièce de Résistance ist die alte Mikrowelle in der Mitte des Raumes. «Die wird etwas hartnäckig», sagt Daniel Widmer, Geschäftsführer von Smash The Trash, bei der Einführung. «Muesch einfach voll dri.»