Neuverfilmung von «Arielle» – Darf man «Kiss the Girl» heute noch singen? Arielle, die Meerjungfrau von Disney, ist zurück im Kino. Mit echten Schauspielern – und Änderungen an den Liedtexten, um die heutige Sensibilität zu berücksichtigen. Pascal Blum

Halle Bailey spielt Arielle in der neuen Disney-Realverfilmung, die auf dem Zeichentrickklassiker von 1989 basiert. Um die Besetzung der Hauptrolle gab es hitzige Diskussionen. Foto: Giles Keyte

Szene: Sitzungszimmer im Disney-Hauptsitz in Burbank, Kalifornien. Frage: Wir haben bereits «Beauty and the Beast» oder «Aladdin» mit echten Darstellern neu ins Kino gebracht, aber welcher Film fehlt noch? Antwort: «The Little Mermaid» von 1989. Weiteres Vorgehen: den Traum der unglücklichen Meerjungfrau Arielle, ein Teil der Menschenwelt zu werden, aktualisieren für ein junges, vielfältiges, globales Publikum. Stichworte: Unangepasstheit, Diversity, Verbindung der Kulturen. Sitzung beendet.