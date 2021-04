Neue Freizeitpark-Strategie – Disneyland bleibt geschlossen, obwohl es öffnen dürfte Seit einem Jahr ist Disneyland in Kalifornien nun geschlossen – und bleibt es auch weiterhin, obwohl der Freizeitpark wieder öffnen könnte. Das gehört zur Strategie: Der Konzern will sich umstrukturieren. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Ein Mitarbeiter pflegt den Rasen hinter den seit einem Jahr geschlossenen Türen des Disneyland-Parks in Anaheim, Kalifornien. Foto: David McNew (AFP)

«The Happiest Place on Earth» soll Disneyland sein, der fröhlichste Ort auf der Welt. So vermarktet der Disney-Konzern seinen ersten Freizeitpark seit 1955. Doch wer mal dort gewesen ist, der dürfte bemerkt haben, dass es vor allem ein Meisterwerk der Effizienz ist. Alles ist mit allem verbunden, jeder Quadratzentimeter ist austariert für maximale Auslastung und damit maximalen Erlös – kein Gast muss zum Beispiel mehr als zehn Meter zum nächstgelegenen Mülleimer laufen. Walt Disney höchstpersönlich hat das genau so bestimmt, so wie er auch für die Schwingöffnungen der Mülleimer gesorgt hat, damit die Gäste zum einen nur eine Hand zum Wegwerfen brauchen und zum anderen Müll der anderen weder sehen noch riechen.