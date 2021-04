Gewaltdelikt in Adliswil – Disput an der Ampel endet mit Messerstich in den Rücken Am helllichten Tag sticht ein 55-jähriger Mann an einer Tankstelle auf einen Töfffahrer ein. Das Bezirksgericht verurteilte ihn am Montag zu über 5 Jahren Gefängnis. Daniel Hitz

Die Tankstelle an der Zürichstrasse in Adliswil war Schauplatz der Messerattacke. Foto: Patrick Gutenberg

Am 24. April 2020 fährt kurz nach Mittag ein 46-jähriger Mann mit einer 600er-Yamaha-Maschine an die Tankstelle an der Zürichstrasse in Adliswil. Er betritt den Shop in der Nähe der Autobahnausfahrt, um sich ein Getränk zu kaufen. Als der Motorradfahrer den Laden eine Minute später verlässt, stürmt ein 55-jähriger Mann von vorne auf ihn zu und rammt ihm ein Messer in die linke Seite des Rückens. Bei weiteren Schlägen gegen Kopf und Hals verfehlte er das Opfer.

Der Töfffahrer überlebt die Attacke auch dank der dicken Lederjacke und dem Nierengurt, die das Messer abbremsen. Der Täter steigt nach dem Vorfall in seinen Geschäftswagen, fährt davon und wirft das Messer in eine Wiese. Später stellt er sich der Polizei.