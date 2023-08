DJ und Ökologe Dominik Eulberg – Erst doziert er an der ETH über Vögel, dann legt er im Hive auf Dominik Eulberg bringt die Menschen zum Staunen: Im Club mit seinem meditativen Techno. Und im Vorlesungssaal mit einer Biodiversitätsshow, die auch für Kinder geeignet ist. Tim Wirth

Der deutsche DJ Dominik Eulberg hat Ökologie studiert. Seine Technostücke landen immer wieder in den Charts. Foto: Maxime Chermat

Weil Technosongs keinen Text haben, ist es schwierig, ihnen einen Titel zu geben. Manche DJs behelfen sich mit pseudokreativen Wortschöpfungen.

Dominik Eulberg setzt auf Tiernamen. «Purpurreiher», «Grünfink» oder «Die Dunkle Biene» heissen seine Stücke, die sowohl im Club als auch auf dem Sofa zum Entspannen funktionieren. Jetzt könnte auch hier ein sauglattistischer Wortschöpfer vermutet werden. Doch beim deutschen Musikproduzenten sind die Tiernamen durchaus authentisch, denn er ist nicht nur Techno-DJ, sondern auch Ökologe und Umweltaktivist.

In Zürich präsentiert der 44-Jährige am Donnerstag sein ganzes Schaffen: Zuerst zeigt er im Vorlesungssaal an der ETH seine Biodiversitätsshow. Danach macht er sich ins Hive auf und spielt dort meditativen Techno.

Transzendenter Zustand

Mit beidem will Dominik Eulberg das Wirgefühl stärken, denn er ist davon überzeugt, dass sich die Klimakrise nur im Kollektiv lösen lässt. «Musik ist der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft», sagt Eulberg. Techno sei für ihn die natürlichste Form der Musik. Die monotonen Rhythmen lösten einen transzendenten Zustand aus, was am Herzschlag liege, den jeder Mensch schon im Mutterleib spüre.

Eulbergs Vater war Biologielehrer und nahm ihn oft mit, um Tiere zu beobachten. Wenn die beiden einen bestimmten Schmetterling fanden, bekam Dominik Eulberg ein Eis, erzählte er mal in einem Interview. Später studierte er Ökologie und begann Techno zu produzieren. Trotz den nerdigen Biotiteln landen seine Songs immer mal wieder in den Charts.

Lust statt Dystopie

Bei seiner Biodiversitätsshow setzt Dominik Eulberg auf Lust und Hoffnung statt auf dystopischen Alarmismus. «Als Künstler arbeite ich ganz viel mit dem Staunen», sagt Eulberg. «Wenn die Menschen staunen, dann bewegt sie etwas. Es ist der Anfang einer jeden Erkenntnis – und eine Veränderung kann möglich werden.» Er transkribiert Vogelstimmen und spielt sie mit dem Synthesizer. Er stellt Tiere wie den Bombardierkäfer vor, die ihn faszinieren. Und er gibt dem Publikum zum Schluss noch einige Gedanken mit, was sie wirklich tun können im Kampf gegen die Klimaerwärmung.

Die Show an der ETH ist bereits ab sechs Jahren geeignet. «Es ist wichtig, dass die Kinder dabei sind», sagt Dominik Eulberg, «denn sie haften in diesem Fall für ihre Eltern.» Später beim Tanzen schlafen sie dann wahrscheinlich schon.

Tim Wirth ist Redaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat Kommunikation studiert und schreibt seit 2019 über Politik- und Gesellschaftsthemen. Im «Züritipp» betreut er die Sparte Musik. Mehr Infos @WirthTim

