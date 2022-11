ATP-Finale – Djokovic rettet sich mit letzter Kraft zu Federers Rekord Der Serbe beendet ein schwieriges Jahr mit dem sechsten Sieg am Saisonfinale. Damit egalisiert er in Turin eine elf Jahre alte Bestmarke. René Stauffer

Alles andere als frisch: Novak Djokovic in Turin. Foto: Marco Canoniero (Light Rocket/Getty Images)

Ein unantastbarer Champion sieht anders aus. Novak Djokovic gab am ATP-Finale in Turin in den letzten drei Tagen das Bild eines Mannes ab, der jederzeit zusammenbrechen oder zumindest aufgeben könnte. Bleich, schwer atmend, sich immer wieder mit Wasser übergiessend. Am Ende aber war all das egal: Der Serbe schlug im Endspiel auch den Norweger Casper Ruud (7:5, 6:3) und holte seinen sechsten Titel am ATP-Finale.

Die Dimension dieses Erfolgs ist für das Tennis geschichtsträchtig. Mit seinem ersten Finalsieg an diesem Turnier seit 2015 schliesst er zu Roger Federer auf, der 2011 seinen sechsten Titel holte und seither damit alleiniger Rekordhalter war. Der 35-jährige Djokovic ist nun auch mit Abstand ältester Sieger dieses nach den Grand Slams wichtigsten Turniers der Welt. Bisher hatte es erst Federer nach seinem 30. Geburtstag gewinnen können.

Trotz Corona-Folgen fast die Nummer 1

Trotz aller körperlichen Schwächen, die er zu Beginn manifestierte, spielte Djokovic auch in der vierten Partie gegen Ruud überlegen. Mit dem ersten Break zum Satzgewinn lenkte er die Partie nach 52 Minuten in seine Richtung, worauf er im zweiten Satz zum 3:1 erneut breakte und davonzog.

Für Djokovic endet damit ein schwieriges Jahr, das von seiner Abneigung geprägt war, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Er hatte deswegen letztendlich nicht nur das Australian Open auslassen müssen, sondern auch alle grossen Turniere in Nordamerika im Sommer. Obwohl er zudem wegen des Krieges gegen die Ukraine für seinen Wimbledon-Sieg keine Punkte erhielt, beendet er das Jahr nun auf Rang 5 der Weltrangliste. Brisant: Hätte er für Wimbledon 2000 Punkte bekommen, läge er nun punktemässig gleichauf mit der Nummer 1, Carlos Alcaraz.

Es war ohnehin ein seltsames zweites Saisonfinale in Turin. Alcaraz, der Mann des Jahres, war zwar da – aber verletzungsbedingt nur in Zivilkleidern, und um seine Trophäe als Nummer 1 des Jahres abzuholen. Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas, die den 19-jährigen Spanier im Piemont theoretisch noch vom ersten Rang hätten verdrängen können, konnten beide nur eines ihrer drei Gruppenspiele gewinnen und verpassten die Halbfinals.

Ruuds Warten auf eine grosse Trophäe hält an

Im Final stand auch keiner der letzten sechs Sieger dieses Turniers – Alexander Zverev (2018/21), Daniil Medwedew (20), Tsitsipas (19) und Andy Murray (16). Dafür mit Casper Ruud der erste Norweger, der sich je für dieses Jahresfinale qualifizieren konnte, zuletzt in Tokio, Basel und Paris nur eine Partie hatte gewinnen können und an den Swiss Indoors sogleich an Stan Wawrinka gescheitert war – und der alle seine neun bisherigen Pokale auf der untersten ATP-Turnierstufe gewonnen hatte, davon je zwei in Genf und Gstaad. Ruud muss den Beweis, für grössere Pokale gut genug zu sein, erst noch erbringen, auch wenn er das Jahr als Nummer 3 abschliessen wird, hinter den ungleichen Spaniern Alcaraz und Nadal.

René Stauffer ist seit 1981 Sportredaktor mit Spezialgebiet Tennis. Er berichtete unter anderem von über 90 Grand-Slam-Turnieren und ist der Verfasser zweier in mehrere Sprachen übersetzter Bücher über Roger Federer. Mehr Infos @staffsky

