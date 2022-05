Zürcher Obergericht – DNA auf Fesseln führt zu Schuldspruch in Küsnachter Mordprozess Ein Italiener soll vor 25 Jahren in Küsnacht eine Millionärin brutal misshandelt und umgebracht haben. Dies sieht nun auch das Obergericht als erwiesen an. Michel Wenzler

Der Beschuldigte – hier rechts im Bild während der ersten Verhandlung am Bezirksgericht Meilen – stritt auch vor zweiter Instanz alles ab. Gerichtszeichnung: Robert Honegger

Stimmen aus der Vergangenheit sind am Montag für kurze Zeit im Saal des Zürcher Obergerichts zu hören. Der Richter spielt eine Aufnahme eines Notrufs ab, den ein Polizist im Juli 1997 entgegennahm. Ein Unbekannter meldete diesem in schlechtem Englisch, dass in Küsnacht eine alte Frau dringend Hilfe benötige. «Das bin nicht ich», sagt der Beschuldigte nun, fast 25 Jahre später, zum Gerichtsvorsitzenden.