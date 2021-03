Überraschender Gegentrend – Doch kein Ladensterben: Mode- und Buchhändler eröffnen neue Geschäfte PKZ, Orell Füssli, Bücher Lüthy, Decathlon, Drogerie Müller: Sie alle wollen ihr Filialnetz ausbauen. Auch dank des wachsenden Geschäfts im Onlinehandel. Maren Meyer

Sie will das Filialnetz erweitern: PKZ-Chefin Manuela Beer. Foto: Fabienne Andreoli

Mitten in der Corona-Krise expandiert die Modehauskette PKZ und zieht in den Herren-Globus am Zürcher Löwenplatz. Am 12. April soll dort ein neuer Laden für Männermode öffnen.

Das ist erst der Anfang. Chefin Manuela Beer hat verkündet, sie wolle in den nächsten zwei Jahren das Filialnetz weiter ausbauen. Bis zu vier weitere neue Läden sollen es sein. Beer hat dafür sogar eine Wunschliste. Die nächsten Filialen sollen, wenn möglich, in Solothurn, Schaffhausen oder am Flughafen Zürich aufgehen.

Zwei Bücherketten sind auf Expansionskurs

PKZ ist kein Einzelfall. Die beiden Bücherketten Orell Füssli und Lüthy Balmer Stocker suchen aktuell ebenfalls nach neuen Standorten oder haben diese bereits gefunden. Im Frühling 2022 eröffnet Orell Füssli zwei neue Filialen im Bahnhof Luzern und im Einkaufszentrum Metalli in Zug.