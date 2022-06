Zusatzkonzert in Deutschland – Doch noch eine Chance auf Tickets für Schweizer Stones-Fans Die Rolling Stones haben ihrer Sixty-Tour ein neues Konzert hinzugefügt: Anfang August treten sie in Berlin auf. Martin Fischer

Die Stones bei ihrem Auftritt in Liverpool Anfang Juni. Foto: KEYSTONE

Die Rolling Stones haben ein zusätzliches Konzert angekündigt – womit auch Schweizer Fans wieder eine Chance haben, Tickets zu ergattern. Einen kleinen Haken gibts bei der News allerdings: Die Show wird in Berlin stattfinden. An einer besonders schönen Spielstätte, der Waldbühne – die ist mit einem Fassungsvermögen von 22’290 Personen allerdings fast schon lauschig im Vergleich zu den Stadien, in denen die Band aktuell sonst auftritt.

Wer es sich zeitlich einrichten kann, wird mit Flug und Unterkunft neben den gesalzenen Preisen fürs Konzertticket nochmal ordentlich drauflegen müssen. Die Tickets kosten zwischen 160 und 545 Franken. Ihr erstes Konzert in dieser Openair-Location spielten die Rolling Stones vor fast schon unglaublichen 57 Jahren im September 1965.

Besondere Openair-Bühne: Die Berliner Philharmoniker spielen in der Waldbühne Foto: Keystone

Es war eine frustrierende, ärgerliche News für die Rolling-Stones-Fans in der Schweiz, und ein bisschen beschämend sogar: Nachdem der ursprüngliche Konzerttermin vom 17. Juni im Stade de Suisse wegen Mick Jaggers Corona-Erkrankung geplatzt war, konnten die Veranstalter keinen Ersatztermin finden. Man hätte «alles Mögliche getan», teilte Veranstalter Gadget abc Entertainment mit.

Doch weder an der Heimspielstätte von YB noch in anderen Schweizer Stadien war es offenbar möglich, innert nützlicher Frist Platz für die Megashow der Stones zu schaffen. In Amsterdam, wo das Konzert ebenfalls ausgefallen war, wurde im Nu auf Anfang Juli ein neues Datum gefunden.

In einem Statment teilte die Band mit, dass sie «eine riesige Entschuldigung» aussenden und «tief traurig» sei, nicht in Bern spielen zu können. «Alle Tickets können vom 21. Juni 2022 bis 17. Juli 2022 an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden», richtete der Veranstalter aus.

Martin Fischer

