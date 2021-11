Prozess in Solothurn – Doch Verwahrung für pädophilen Wiederholungstäter William W.

Pädophilen-Prozess in Solothurn Schock für Opfer – Wiederholungstäter William W. wird nicht verwahrt

Der heute 47-Jährige, der sich erneut an Kindern vergangen hat, ist zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Trotzdem könnte er bereits in wenigen Monaten freikommen. Die Staatsanwalt will den Fall weiterziehen.