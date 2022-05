Umstrittener WHO-Chef will weitermachen – Doktor Tedros lässt es knallen Er lobte Chinas Corona-Politik und brüskierte den grossen Geldgeber USA: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, hat viele vor den Kopf gestossen. Nun kandidiert der Äthiopier für eine zweite Amtszeit. Isabel Pfaff

«Ich weiss nicht, ob die Welt schwarzen und weissen Leben wirklich die gleiche Aufmerksamkeit schenkt»: WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz in Genf, dem Hauptsitz der Gesundheitsorganisation. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Wenn Doktor Tedros Pressekonferenzen gibt, kann es schon mal knallen. Vor wenigen Wochen – als kaum jemand es wagte, der Ukraine auch nur einen Hauch der globalen Zuwendung zu entziehen – sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO): «Ich weiss nicht, ob die Welt schwarzen und weissen Leben wirklich die gleiche Aufmerksamkeit schenkt.» Sicher, der Krieg in der Ukraine beeinflusse die ganze Welt. Aber «nicht einmal ein Bruchteil» der Aufmerksamkeit gehe an Jemen, Afghanistan, Syrien oder Tigray, seine Heimatregion in Äthiopien.