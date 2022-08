Durchsuchung in Mar-a-Lago – Dokument zu Razzia bei Trump in Teilen veröffentlicht Das Schriftstück ist mit einigen Schwärzungen versehen. Damit sollen sensible Informationen geschützt werden. UPDATE FOLGT

Anwesen von Donald Trump: Im Resort von Mar-a-Lago in Florida ist die Durchsuchung des FBI durchgeführt worden. Foto: Steve Helber (AP/Keystone/10. August 2022)

Nach der Durchsuchung des Anwesens des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist ein mit Spannung erwartetes Dokument teilweise veröffentlicht worden. Das amerikanische Justizministerium machte am Freitag auf Anordnung eines Richters mit einigen Schwärzungen das Dokument publik, auf dessen Grundlage der Durchsuchungsbefehl für Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach genehmigt worden war. Angesichts des grossen öffentlichen Interesses war die Online-Datenbank mit den Gerichtsunterlagen völlig überlastet.

Ein Richter im Bundesstaat Florida hatte die Teil-Veröffentlichung am Donnerstag angeordnet. Das Justizministerium erstellte eine geschwärzte Version, um sensible Informationen zu schützen. Mehrere Medien hatten die Veröffentlichung beantragt. Die Bundespolizei FBI hatte am 8. August Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht. Hintergrund ist der Umgang des Republikaners mit Dokumenten aus seiner Amtszeit als Präsident bis Januar 2021.

Das FBI beschlagnahmte in Mar-a-Lago mehrere als streng geheim eingestufte Dokumenten-Sätze. Da Trump die Unterlagen in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, könnte er gegen das Gesetz verstossen haben. Dies wird nun untersucht. Trump kritisiert das Vorgehen der Behörden als politisch motiviert und wehrt sich mit einer Klage.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.