Bis 30% Rabatt – Dolce far niente im Süden! Villa Orselina am Lago Maggiore gültig bis 25. Oktober 2020*

Villa Orselina ZVG

Im 5-Sterne-Hotel Villa Orselina hoch über dem Lago Maggiore finden Sie ein einzigartiges, stilvolles Ambiente und ein Paradies für Ihre Erholung. Mit 28 individuell gestalteten Suiten, der Wellnessoase «La Spa» und dem «Il Ristorante» bietet das Panorama Boutique Retreat den perfekten Rahmen für eine erholsame und unvergessliche Auszeit.



Das CARTE BLANCHE-Angebot beinhaltet

• 2 Übernachtungen inkl. reichhaltiges Frühstücksbüffet

• Garantiertes Upgrade in eine Lifestyle Suite (90 m2)

• Champagner Apéritif bei Anreise in Ihrer Suite serviert

• 1 Abendessen 3-Gang-Menu serviert im «Il Ristorante» (exklusive Getränke)

• Gratis-ÖV; und 30% Reduktion auf Bergbahntickets

• Freie Nutzung «La Spa» und Tennisplatz

• 20 % Rabatt auf Massageanwendungen

• Transfers vom/zum Bahnhof bei An- und Abreise

• Parkplatz in der Tiefgarage

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

CHF 590.- statt CHF 850.- pro Person bei Doppelbelegung

CHF 750.- statt CHF 930.- pro Person bei Doppelbelegung am Wochenende

*ausgenommen Feiertage und vom 9. Juli bis 15. August 2020, nach Verfügbarkeit. Zuschläge für Einzelzimmer auf Anfrage.