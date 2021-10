Legendäre Zürcher Attraktion – Dolder-Bad soll wieder Wellen werfen FDP und SP machen sich im Stadtparlament für die Wiederinbetriebnahme des Wellenbads stark. Die Anlage steht seit 15 Jahren still. Martin Huber

Badende im Dolder-Wellenbad in Zürich, aufgenommen im Mai 1969. Foto: (Keystone)

Umgeben von Wald, fernab des Stadtlärms und trotzdem Teil von Zürich: Das Freibad Dolder auf dem Adlisberg in Zürich ist idyllisch gelegen und bei den Badegästen beliebt – aber in die Jahre gekommen.

Freibad und Minigolfanlage sind bislang im Eigentum der Dolder Hotel AG. Diese zeigte sich nicht in der Lage, grössere Investitionen in das defizitäre Bad zu tätigen. Doch jetzt ist Rettung in Sicht. Im Juni hat der Zürcher Stadtrat bekannt gegeben, dass er Millionen in die Sanierung des maroden Schwimmbads investieren und dieses auch künftig mit Betriebsbeiträgen über die Runden bringen wolle.