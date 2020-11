Showdown vor Gericht – Dolder-Besitzer wegen Kunstschmuggels angeklagt Die Zollverwaltung will Urs Schwarzenbach mit 7 Millionen Franken büssen. Mittäter seien ein Anwalt und ein Galerist. Sie bestreiten die Vorwürfe. Catherine Boss

Die Zollverwaltung lässt bei einer Razzia 2017 wertvolle Bilder von den Wänden des Hotel Dolder holen: Urs Schwarzenbach soll für die Kunstschätze keine Einfuhrsteuer bezahlt haben. Foto: Reto Oeschger/Tamedia

Am Dienstag hat das Bezirksgericht Zürich die Anklageschrift in der Kunst-Affäre rund um den Hotel-Dolder-Besitzer Urs Schwarzenbach verschickt. Der 72-jährige Kunstliebhaber soll mithilfe seines 78-jährigen Anwalts Ulrich Kohli und dem bekannten Galeristen Mathias Rastorfer (59) von der Galerie Gmurzynska am Zürcher Paradeplatz Einfuhrsteuern für 88 Kunstwerke hinterzogen haben.

In der Anklageschrift verlangt die Eidgenössischen Zollverwaltung, dass Schwarzenbach wegen mehrfacher Anstiftung zu Steuerhinterziehung schuldig gesprochen und zu einer angemessenen Busse verurteilt wird. Die Zollverwaltung nennt eine Bussenhöhe von 7 Millionen Franken. Kohli und Rastorfer werden als Mittäter verantwortlich gemacht.