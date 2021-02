Swiss League: EHC Kloten siegt in Winterthur 6:2 – Dominic Nyffeler sorgt für Unterhaltung Auch im sechsten Meisterschaftsduell dieser Swiss-League-Saison schlägt Kloten den EHC Winterthur. Und wieder ist es ein deutlicher Sieg. Roland Jauch

Die Klotener Fabian Ganz (links) und Simon Kindschi (rechts, Nummer 47) nehmen den Winterthurer Fabio Arnold in die Mangel. Foto: Enzo Lopardo

Sechsmal standen sich die zwei Teams in dieser Saison gegenüber, das Torverhältnis aus diesen Duellen lautet 42:7 aus Sicht der Klotener. Sie gewannen im Schnitt jeden Match 6:1, im letzten Vergleich waren sie mit dem 6:2 in Sachen Gegentore ein bisschen unter den Erwartungen.

Diesmal ist Klotens Goalie Dominic Nyffeler zur Stelle. Winterthurs Topskorer Riley Brace kann diese Möglichkeit nicht nutzen. Foto: Enzo Lopardo

Das lag auch an Goalie Dominic Nyffeler, der wie alle anderen wenigen, die in der Halle dabei waren, sehnsüchtig darauf wartete, dass die Partie zu Ende ging. So liess er, mit seiner Stockarbeit einer der Besten in der Schweiz, in der 58. Minute eine Rückgabe von Kindschi zum Erstaunen aller über seine Schaufel ins Goal hüpfen. Die Schiedsrichter benötigten einige Zeit, um den Winterthurer Torschützen zu bestimmen.