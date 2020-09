Download-Stopp aufgeschoben – Donald Trump stimmt Tiktok-Oracle-Deal zu Das Tiktok-Management bekommt eine Woche mehr Zeit, um die Zukunft der Video-App in den USA zu sichern. US-Präsident Donald Trump will eine Vereinbarung mit dem Software-Konzern Oracle absegnen.

Grundsätzliche Einigung: Die Video-App Tiktok dürfte in den USA weiter betrieben werden können. KEYSTONE

Im Streit um die Kontrolle der Kurzvideo-Plattform Tiktok gibt es offenbar eine grundsätzliche Einigung zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und der US-Regierung. Präsident Donald Trump sagte am Samstag, dass er «einem Konzept» des Deals mit dem Softwarekonzern Oracle und dem Einzelhändler Walmart «seinen Segen» gebe.

Gemäss dem neuen Deal solle das globale Geschäft von Tiktok in den USA angesiedelt werden und 25 000 Mitarbeiter beschäftigen, sagte Trump. Die beiden US-Unternehmen würden dabei die «totale Kontrolle» über Tiktok Global ausüben. Die nun gefundene Lösung trage den Sicherheitsbedenken der USA Rechnung. Tiktok könne damit weiter in den USA betrieben werden. China muss der Vereinbarung noch zustimmen.

Das Tiktok-Management bekommt nun eine Woche mehr Zeit, um die Zukunft der Video-App in den USA durch einen Deal mit amerikanischen Unternehmen zu sichern. Das US-Handelsministerium schob einen Download-Stopp für die App, der für Nutzer am Montag greifen sollte, um eine Woche auf.

Trump sieht in den Tiktok-Aktivitäten ein Risiko für die nationale Sicherheit. Der Republikaner befürchtet, dass Informationen der rund 100 Millionen monatlichen Nutzer in den USA mit der chinesischen Regierung geteilt werden könnten und hat den Verkauf des Unternehmens an eine US-Firma oder dessen Schliessung gefordert.

5 Milliarden an Bildungsfonds

Wie der US-Softwarekonzern Oracle in der Nacht zum Sonntag mitteilte, wird er die Cloud-Dienste für die neu gestaltete Kurzvideo-Plattform TikTok in den USA bereitstellen. Dabei werde man 12,5 Prozent am neuen Unternehmen Tiktok Global halten, so der SAP-Konkurrent. Die weitere Eigentümer-Struktur blieb zunächst unklar. Trump hatte vor wenigen Tagen gesagt, er wäre nicht glücklich damit, wenn Bytedance die Mehrheit an Tiktok behalten würde.

Tiktok werde zugleich fünf Milliarden Dollar an einen Bildungsfonds in Texas überweisen, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Fayetteville im Bundesstaat North Carolina. Er hatte zuvor verlangt, dass die US-Regierung eine Art Kommission bekommen müsse, weil sie den Deal herbeigeführt habe.

Reuters/SDA