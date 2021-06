Grenze USA/Mexiko – Donald Trump und Kamala Harris liefern sich ein Fernduell Die Vizepräsidentin und der Ex-Präsident reisen beide an die Grenze zu Mexiko. Über einen Zweikampf der besonderen Art. Hubert Wetzel aus Washington

Der frühere US-Präsident Donald Trump und der Chef der Grenzpolizei Rodney Scott bei der Mauer zwischen den USA und Mexiko. Foto: Evan Vucci (Keystone)

Die Grenze zwischen Mexiko und dem US-Bundesstaat Texas ist 2018 Kilometer lang. Das ist ein Problem, denn sie zu überwachen und Migranten am illegalen Übertritt zu hindern, ist schwierig. Es hat aber auch einen Vorteil: Es gibt für Politiker, die die Grenze besuchen, viel Platz, um sich aus dem Weg zu gehen.

In den kommenden Tagen wird man das beobachten können. An diesem Freitag wird Vizepräsidentin Kamala Harris in El Paso erwartet. Die Stadt liegt am äussersten westlichen Ende der mexikanisch-texanischen Grenze. Nächste Woche wird dann Donald Trump Texas besuchen, genauer: Edinburg, eine kleine Stadt, die ganz am südöstlichen Ende der Grenze liegt.