Neue Plattform «Truth Social» – Donald Trump will wieder seine eigenen Wahrheiten verbreiten Weil Ex-Präsident Donald Trump auf den sozialen Netzwerken gesperrt ist, gründet er einfach selbst eines. Andrian Kreye

Früher ein leidenschaftlicher Nutzer des sozialen Netzwerks Twitter: Ex-Präsident Donald Trump im Weissen Haus (18. Juni 2020). Foto: Alex Brandon (Keystone)

Donald Trump ist ein New Yorker Bauunternehmer, der vom 20. Januar 2017 bis zum 20. Januar 2021 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika fungierte. Nach nur einer Amtszeit ging er vor allem damit in die Geschichte ein, dass er seinen Wahlkampf, seine Regierung und sein Volk mithilfe sozialer Netzwerke wie Twitter und Facebook führte, Rassismus und Rechtsextremismus im Land förderte, keine Kriege im Ausland anfing und am 6. Januar seine Anhänger zum Sturm auf das Parlament anfeuerte. So viel zur Erinnerung für all jene, die ihn seit der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden erleichtert aus dem Gedächtnis verdrängt haben.