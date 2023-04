Schweigegeld an Pornostar – Donald Trump wird in 34 Punkten angeklagt Erstmals muss sich ein ehemaliger US-Präsident vor einem Strafgericht verantworten. Protokoll eines historischen Wahnsinnstages. Fabian Fellmann aus Washington

Eine historische Aufnahme: Donald Trump sitzt als erster ehemaliger US-Präsident als Angeklagter vor Gericht, neben ihm Anwalt Joe Tacopina. Foto: Andrew Kelly (AFP)

Der Höhepunkt des jüngsten Dramas um Donald Trump beginnt um 13.21 Uhr Ortszeit an der Fifth Avenue in New York. Der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat der Republikaner verlässt seinen Wolkenkratzer unter den goldenen «Trump Tower»-Lettern, reckt kämpferisch die Faust in die Höhe und steigt in ein schwarzes SUV-Fahrzeug.