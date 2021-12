Prophezeiungen eines USA-Korrespondenten – Donald Trump wird zurückkommen Kann Donald Trump die Wahl 2024 gewinnen? Unser Korrespondent glaubt: ja. Was würde das bedeuten? Ein persönlicher Brief aus New York. Meinung Christian Zaschke , New York

Donald Trump hat schon Dutzende Millionen Dollar an Spenden eingesammelt für den Wahlkampf: Der ehemalige US-Präsident mit Ehefrau Melania an einem Baseball-Spiel während der Nationalhymne. (30. Oktober 2021) Foto: Brynn Anderson (Keystone)

Vor einigen Wochen tauschte ich einige E-Mails mit meinem früheren Mentor Heinrich Detering aus. Wir sind mittlerweile Brieffreunde. Detering ist Professor für Germanistik in Göttingen und meiner bescheidenen Meinung nach einer der grossen Gelehrten Deutschlands. Er wollte wissen, wie es mir in New York gerade ergehe, und ich schrieb, dass es mir persönlich blendend gehe, aber das Land sich in einem verheerenden Zustand befinde.

Er antwortete, dass das gar nicht gut klinge, und schloss seine Mail mit dem Satz: «Bitte sag irgendwas Prophetisches, am besten mit einem wie auch immer ermunternden Unterton ...!»