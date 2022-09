Film-Highlights der Woche – «Don’t Worry Darling» zeigt die Fünfzigerjahre als Horrorvision Neben dem Thriller kommt das Remake eines Fassbinder-Klassikers ins Kino, und Jeff Bridges spielt einen pensionierten CIA-Killer in der Serie «The Old Man». Hans Jürg Zinsli Matthias Lerf Gregor Schenker

«Don’t Worry Darling»: Alice (Florence Pugh) findet sich in einem Albtraum wieder. Foto: Warner Bros. Pictures

Don’t Worry Darling

Science-Fiction von Olivia Wilde, USA 2022, 122 Min.

Es gab eine Zeit, da gehörten Skandale zur Lancierung eines grossen Hollywoodfilms dazu. Vielleicht ganz passend, dass dies nun bei einem in den 50er-Jahren angesiedelten Film wieder der Fall ist.

Zum Beispiel soll Regisseurin Olivia Wilde den als Hauptdarsteller vorgesehenen Shia LaBeouf durch ihren aktuellen Lebenspartner Harry Styles ersetzt haben, was weder LaBeouf noch Hauptdarstellerin Florence Pugh goutierten. Und dann soll Styles bei der Premiere in Venedig auch noch Co-Darsteller Chris Pine bespuckt haben.

Die Handlung dreht sich um das 50er-Jahre-Villenparadies Victory, das mitten in der Wüste hochgezogen wurde. Dass die Idylle trügt, erfährt die Hausfrau Alice (Pugh), als sie zufällig sieht, wie eine Nachbarin sich die Kehle aufschlitzt und sich vom Dach ihres properen Eigenheims stürzt. Unter anderem, weil man die Stadt nicht verlassen darf.

Es dauert denn auch nicht lange, bis Alice selbst von Halluzinationen heimgesucht wird – ausgerechnet dann, als ihr Mann Jack (Styles) vom messianischen Anführer (Pine) der Community bei einem rauschenden Fest befördert wird.

Dass die Welt von «Don’t Worry Darling» auf einer Matrix-ähnlichen Simulation beruht, lässt sich früh erahnen. Schade bloss, dass die Mechanik dahinter nur bedingt plausibel erscheint. Umso mehr darf man sich an der schillernden Oberfläche der Retortenstadt ergötzen. Und an Florence Pugh, welche die wiederkehrenden Angstschübe ihrer Figur atemberaubend umsetzt. (zas)

Peter von Kant

Drama von François Ozon, F 2022, 86 Min.

François Ozon ist ein Verehrer von Rainer Werner Fassbinder, die internationale Karriere des französischen Regisseurs begann 2000 mit «Gouttes d’eau sur pierres brûlantes» nach einem Theaterstück («Tropfen auf heisse Steine») seines deutschen Kollegen.

Zwei Jahrzehnte später bewegt sich Ozon wieder im Fassbinder-Universum: Sein neuer Film ist eine Interpretation von «Die bitteren Tränen der Petra von Kant», über die Wutausbrüche und Verführungskünste einer Modeschöpferin. Bei Ozon allerdings – sein Film heisst «Peter von Kant» – ist die Hauptfigur ein Mann mit anderem Beruf. Und schon bald ist klar, dass mit diesem von Denis Ménochet gespielten Regisseur niemand anderes als Fassbinder selber gemeint ist. So entsteht ein Kammerspiel voller Anspielungen.

Das ist hübsch, manchmal insiderhaft – aber wenn dann noch Hanna Schygulla auftaucht, die in der Vorlage von 1972 schon dabei war, wird das Glück für Fassbinder-Fans vollkommen. (ml)

The Old Man

Thrillerserie von Jonathan E. Steinberg und Robert Levine, USA 2022, 7 Folgen

Dan Chase (Jeff Bridges) verbringt seinen Lebensabend in einer amerikanischen Kleinstadt. Er wird von Visionen seiner verstorbenen Frau geplagt, die an Demenz litt, ansonsten gehts ihm gut. Eigentlich. In letzter Zeit erlebt Dan Anfälle von Paranoia, so sehr, dass er sogar in seinem Haus Stolperfallen installiert.

Und tatsächlich: Eines Nachts bricht bei ihm ein bewaffneter Fremder ein. Dan setzt ihn gekonnt ausser Gefecht, erschiesst ihn und ergreift die Flucht.

Ein harmloser Rentner erweist sich als einstiger Regierungskiller, der nun plötzlich wieder aktiv werden muss. Neu ist die Idee – basierend auf einem Roman von Thomas Perry – nicht gerade, man kennt sie aus «The Equalizer», «John Wick» oder «Nobody».

«The Old Man» lebt denn auch in erster Linie vom Charisma von Jeff Bridges und von John Lithgow, der hier seinen Gegner spielt. Wobei es tatsächlich eine grosse Freude ist, den beiden zuzuschauen. (ggs)

Krieg und Frieden

Historienfilm von Sergei Bondartschuk, UdSSR 1966, 422 Min.

Sieben Stunden dauert diese Tolstoi-Verfilmung aus der Sowjetunion, der betriebene Aufwand stellt gar Hollywoods Grossproduktionen in den Schatten. Die Handlung dreht sich um Napoleons verunglückte Invasion Russlands im Jahr 1812. Regisseur Sergei Bondartschuk spielt zugleich die Rolle des Pierre Besuchow, des unehelichen Sohns eines wohlhabenden Grafen, der versucht, sich in der russischen Adelsgesellschaft zurechtzufinden. Das Xenix zeigt den Film in einer digital restaurierten Fassung. (ggs)

So 25.9., 16.30 Uhr, Xenix

Goodnight Mommy

Horror von Matt Sobel, USA 2022, 91 Min.

«Ich seh ich seh» (2015) war Arthouse-Horror aus Österreich, produziert von Ulrich Seidl. Jetzt kommt das amerikanische Remake.

Zwei Zwillingsbrüder werden zu ihrer Mutter gebracht, die sich auf einem abgelegenen Anwesen von einer Schönheitsoperation erholt. Mit dem bandagierten Gesicht ist sie nicht mehr zu erkennen, ausserdem verhält sie sich seltsam. So stellt sie für die Kinder ungewohnt strenge Regeln auf, und sie will das Gutenachtlied nicht mehr singen, das sie immer gesungen hat. Einer der Zwillinge folgert schliesslich: «Ich denke, das ist gar nicht unsere Mutter.» Aber wer ist diese Fremde dann?

Die US-Version dieser Story ist weit zahnloser als das Original, dafür setzt sie der Geschichte einige plumpe Schockmomente auf, die aber immerhin lustig sind. Interessant ist Naomi Watts in der Hauptrolle – ihre Figur ist eine einstige Starschauspielerin, deren Marktwert mit dem Alter gelitten hat. Ein ironisches Spiel mit ihrem Image. (ggs)

Auf Amazon Prime Video

Munich Games

Thrillerserie von Michael Aviram und Martin Behnke, D/Isr 2022, 6 Folgen

Elf israelische Sportler wurden am 5. und 6. September 1972 in München von palästinensischen Terroristen kaltblütig ermordet, auch ein deutscher Polizist kam ums Leben. Ob so etwas heute wieder möglich wäre, ist die Grundfrage, die die Miniserie «Munich Games» verhandelt.

Die Handlung dreht sich um ein Fussballspiel zwischen den erfundenen Clubs FC München 08 und Halutzi Tel Aviv, fünfzig Jahre nach dem Anschlag soll die Partie eine Feier der deutsch-israelischen Freundschaft werden. Das heitere Spiel gerät durch Hinweise auf einen geplanten Terrorakt ins Wanken.

Das deutsch-israelische Autorenduo Michael Aviram («Fauda») und Martin Behnke («Berlin Alexanderplatz») führt einige Linien aus dem Gestern ins Heute, mit zarten Federstrichen, nie so dick, dass die Analogien allzu aufdringlich würden. (SZ)

Auf Sky Show

