Flugzeugabsturz im Kanton Solothurn – Doppeldecker in Subingen abgestürzt Im Kanton Solothurn ist ein Kleinflugzeug auf ein Feld gestürzt. An Bord befanden sich zwei Personen.

Der der Solothurner Gemeinde Subingen ist am Dienstagabend ein Doppeldecker abgestürzt. Der Unfall ereignete sich um etwa 20.30 Uhr auf einem Feld am Ortsrand. An Bord des Flugzeugs befanden sich zwei Personen.

Die Polizei und die Rega sind mit einem grossen Aufgebot vor Ort, wie die Kantonspolizei Solothurn entsprechende Berichte auf den Online-Portalen von «Blick» und «20 Minuten» bestätigte. Eine Person konnte unterdessen geborgen werden.

